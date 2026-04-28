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Pasaporte

EE. UU. lanzará pasaportes edición limitada con la cara de Trump y su firma en dorado por el 250 aniversario de la independencia: así será el llamativo diseño

abril 28, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Pasaporte conmemorativo EE. UU. 'America250' Fotos X: @StateDept
Pasaporte conmemorativo EE. UU. 'America250' Fotos X: @StateDept
La figura del presidente aparece rodeada por el texto de la Declaración de Independencia y la bandera de Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este martes que presentó un nuevo diseño de pasaportes para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país.

"Próximamente: Pasaportes estadounidenses de edición limitada para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos", escribió el Departamento de Estado en una publicación en X.

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Más temprano, Fox News informó sobre la presentación de los nuevos pasaportes en una noticia confirmada por el Departamento de Estado después en X.

"El Departamento de Estado de Trump presenta un audaz nuevo diseño para los pasaportes de America250", escribió el Departamento en la red social replicando el título de ese medio sobre la novedad.

Luego de confirmar la información de Fox News, la entidad del Gobierno hizo dos publicaciones más en las que mostró el diseño de los pasaportes.

Dentro de los elementos que llamaron la atención en la nueva edición se encuentran el rostro de Trump impreso en un tamaño que ocupa la mayor parte de la página, así como la firma del mismo presidente en dorado.

La figura del mandatario de Estados Unidos aparece rodeada por el texto de la Declaración de Independencia y la bandera del país.

En otra de las páginas, además, se alcanza a apreciar la célebre pintura de los padres fundadores de Estados Unidos firmando la Declaración de Independencia.

El lanzamiento de los pasaportes, según dio a conocer el Departamento de Estado, está programado para el próximo verano que tendrá lugar este año en Estados unidos desde el 21 de junio de 2026 y hasta el 22 de septiembre.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, declaró a Fox News Digital que "mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario en julio, el Departamento de Estado se prepara para lanzar un número limitado de pasaportes estadounidenses de diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica".

Las ilustraciones personalizadas e imágenes mejoradas, así como los folletos de identificación, incluirán "las mismas características de seguridad que hacen del pasaporte estadounidense el documento más seguro del mundo", según dijo Pigott.

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Asimismo, según ha revelado Estados Unidos, 'America250', la celebración del Día de la Independencia contará con una carrera de Grand Prix en el National Mall en agosto y una pelea de UFC en el jardín sur de la Casa Blanca en junio.

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