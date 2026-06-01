Este fue el personaje clave del Chavo del 8 que narró la convocatoria de la selección de México para el Mundial y desató nostalgia en los aficionados

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) dio a conocer su convocatoria para el Mundial 2026 en una lista que no presentó grandes sorpresas y que incluyó al experimentado portero Guillermo Ochoa, quien asistirá a su sexta Copa del Mundo consecutiva, y al juvenil Gilberto Mora, que debutará en el torneo.

La convocatoria se dio a conocer a última hora del domingo a través de un video tipo cortometraje de nombre 'Al llamado' en el que se aprecian lugares representativos del país latinoamericano con una voz en off de un personaje y miembro clave del universo del Chavo del 8.

"Hay llamados que no se escuchan, se sienten, llegan como campana, como latido, como tierra que despierta y cuando llaman sabemos… Sabemos porque somos de aquí, de donde se prende una vela cuando no alcanza la explicación, de donde le hablamos a Dios de tú porque lo sentimos cerca, de donde uno se persigna antes de cobrar un penal y también con la primera venta del día", dice.

La narración recuerda además una de las acciones más icónicas realizada no solo por los niños en México, sino en Latinoamérica, así como la esencia propia de la región.

"Somos los que ponen dos mochilas y hacemos portería, los que llevan el ritmo adentro y lo sacan donde sea y los que convierten una tele chiquita en estadio (…) los que abrazan a desconocidos en un gol como a los primos de toda la vida", prosigue.

¿De quién es la voz de la narración detrás de la convocatoria de México?

La narración del video de la convocatoria de la FMF fue realizada con Inteligencia Artificial por Roberto Gómez Bolaños, creador del universo 'Chespirito' y personaje principal de la icónica serie el Chavo del 8 que marcó generaciones no solo en México, sino en el mundo.

"Al llamado llegan nombres, crecieron aprendiendo a abrazar lo inevitable, conocen ese segundo eterno donde México contiene la respiración, saben que defender también es un acto de amor, los que corren hacia donde duele, coleccionan cicatrices donde otros buscan el aplauso", se escucha a Chespirito al mismo tiempo que aparecen los jugadores convocados.

De acuerdo con la emblemática voz de Gómez Bolaños, quien falleció en 2014 a los 85 años, son "indomables los que aparecen sin anuncio y de pronto el juego es otro, y también aquellos que golpearon la puerta tanto tiempo que la puerta no tuvo más que abrirse, son los que rompen el mundo en dos, antes y después del gol, y aquellos que lograron regresar desde donde otros no vuelven".

Roberto Gómez Bolaños, cabe recordar, fue un ferviente amante del fútbol y en su universo mostró esa pasión en repetidas ocasiones e incluso llegó a crear una saga de dos películas llamada 'El Chanfle', que seguía a un utilero —interpretado por él mismo— quien se convierte en un referente del fútbol en medio de un cómico y reflexivo camino.

El 'Tri', como llaman los mexicanos a su selección, cerrará su preparación para el Mundial el 4 de junio cuando juegue ante Serbia en el estadio Nemesio Diez de Toluca, en el centro de México.

Ya en el Mundial, la selección mexicana jugará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Ciudad de México.

VEA TAMBIÉN Así reaccionó Rafael Santos Borré al no haber sido incluido dentro de la lista de convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026 o

Se medirá también en el Grupo A contra Corea del Sur el 18 de junio en el estadio Guadalajara, y cerrará la fase de grupos ante República Checa el 24 de junio en el estadio Ciudad de México.

Esta es la lista de 26 jugadores convocados por el entrenador Javier Aguirre: