NTN24
Jueves, 28 de mayo de 2026
Jueves, 28 de mayo de 2026
Dictadura en Venezuela

El día que Iván Cepeda elogió a Hugo Chávez, el líder que abrió paso a la dictadura de Venezuela: "Es el arquitecto de un nuevo orden"

mayo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Hugo Chávez, expresidente de Venezuela / Iván Cepeda, candidato a la Presidencia de Colombia - Fotos: EFE
Hugo Chávez, expresidente de Venezuela / Iván Cepeda, candidato a la Presidencia de Colombia - Fotos: EFE
Tras el fallecimiento de Chávez en 2013, Cepeda destacó su papel en la "integración profunda de los pueblos de América Latina".

El senador y candidato a las elecciones presidenciales de Colombia Iván Cepeda ha expresado en varias ocasiones admiración por el difunto excomandante del régimen de Venezuela Hugo Chávez.

o

Tras el fallecimiento de Chávez en 2013, Cepeda lo exaltó como "el arquitecto de un nuevo orden en nuestro continente".

A su vez, el dirigente político de izquierda destacó el papel de Chávez en la "integración profunda de los pueblos de América Latina".

Cabe señalar que Hugo Chávez sentó las bases institucionales, políticas y legales que permitieron la transición de Venezuela hacia un régimen autoritario.

Si bien Chávez ganó popularidad inicial a través de elecciones en 1999, durante su mandato socavó la democracia.

o

Por ello, las declaraciones históricas del congresista del Pacto Histórico, Cepeda, han sido objeto de debate y críticas en el escenario político colombiano.

A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, según diferentes encuestas, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia figuran como lo aspirtantes más fuertes para ocupar la Casa de Nariño.

Los comicios presidenciales de Colombia de 2026 se realizarán el próximo domingo 31 de mayo. En esta contienda se elegirá al presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el período 2026-2030.

Vale mencionar que, el periodo presidencial en Colombia es de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata.

En caso de una posible segunda vuelta se disputaría el 21 de junio. El Artículo 190 de la Constitución Política de Colombia establece que para elegir presidente se requiere la mitad más uno de los votos.

o

En ese sentido, si ningún candidato obtiene esta mayoría absoluta, se debe realizar una segunda vuelta.

Ya en segunda vuelta se medirán los dos candidatos que obtuvieron las votaciones más altas en la primera vuelta.

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

Iván Cepeda

Declaraciones

Elecciones en Colombia

Comicios

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Votamos por la vida o votamos por la muerte?", la disyuntiva de Petro | Estas son las cifras de violencia y terrorismo durante su gobierno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La violencia vuelve a sacar las orejas y bien largas”: analista político sobre las elecciones en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estos incidentes, tras el asesinato de Miguel Uribe, son un recordatorio de los oscuros días de violencia política": EE. UU. sobre amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Zapatero hizo negocio con el hambre de los venezolanos": eurodiputada española Dolors Montserrat

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Política

Ver más
Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia / FOTO: EFE
Germán Vargas Lleras

Murió el exvicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras

Gustavo Petro y Rodrigo Paz - AFP
Bolivia

"El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana": presidente de Bolivia respondió a declaraciones del mandatario colombiano y justificó la expulsión de su embajadora

Juan Pablo Guanipa (EFE)
Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa le pidió a Marco Rubio acelerar la transición en Venezuela e insistió que María Corina Machado debe volver pronto a su país

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Constitución

La "Constitución invisible" de los venezolanos

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Futbolista lesionado - Foto EFE
Mundial 2026

No le alcanza para el debut: revelan que el crack de importante selección se perdería el primer partido del Mundial

Carmen Navas - Foto EFE
Tragedia

"No soportó ese corazón el dolor al encontrar a su hijo hecho un cadáver": triste relato de los últimos días de la fallecida Carmen Navas

Fuerte ola de calor - Foto de (EFE)
Científicos

"Alerta para el Mundial 2026": científicos advierten a la FIFA por riesgo de calor extremo que podría afectar el torneo

Protesta en Venezuela

Ola de manifestaciones en Caracas para exigir justicia por el caso de Víctor Quero y todos los desaparecidos del régimen chavista

Una mujer toma foto a la Copa del Mundo de la FIFA - Foto: EFE
California

Fiscalía General de California indaga sobre posibles infracciones en venta de entradas para el Mundial 2026

Casa Blanca | Foto AFP
Casa Blanca

"Vi a todos corriendo porque los hombres del Servicio Secreto gritaban muy fuerte ‘adentro, adentro’": periodista relata los momentos de angustia durante tiroteo cerca de la Casa Blanca

Donald Trump (EFE)
Donald Trump

Trump anunció que "se ha negociado en gran medida" un acuerdo con el régimen de Irán y anticipa que el estrecho de Ormuz será abierto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre