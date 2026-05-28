El día que Iván Cepeda elogió a Hugo Chávez, el líder que abrió paso a la dictadura de Venezuela: "Es el arquitecto de un nuevo orden"

El senador y candidato a las elecciones presidenciales de Colombia Iván Cepeda ha expresado en varias ocasiones admiración por el difunto excomandante del régimen de Venezuela Hugo Chávez.

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Tras el fallecimiento de Chávez en 2013, Cepeda lo exaltó como "el arquitecto de un nuevo orden en nuestro continente".

A su vez, el dirigente político de izquierda destacó el papel de Chávez en la "integración profunda de los pueblos de América Latina".

Cabe señalar que Hugo Chávez sentó las bases institucionales, políticas y legales que permitieron la transición de Venezuela hacia un régimen autoritario.

Si bien Chávez ganó popularidad inicial a través de elecciones en 1999, durante su mandato socavó la democracia.

Por ello, las declaraciones históricas del congresista del Pacto Histórico, Cepeda, han sido objeto de debate y críticas en el escenario político colombiano.

A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, según diferentes encuestas, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia figuran como lo aspirtantes más fuertes para ocupar la Casa de Nariño.

Los comicios presidenciales de Colombia de 2026 se realizarán el próximo domingo 31 de mayo. En esta contienda se elegirá al presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el período 2026-2030.

Vale mencionar que, el periodo presidencial en Colombia es de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata.

En caso de una posible segunda vuelta se disputaría el 21 de junio. El Artículo 190 de la Constitución Política de Colombia establece que para elegir presidente se requiere la mitad más uno de los votos.

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En ese sentido, si ningún candidato obtiene esta mayoría absoluta, se debe realizar una segunda vuelta.

Ya en segunda vuelta se medirán los dos candidatos que obtuvieron las votaciones más altas en la primera vuelta.