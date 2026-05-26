José Breijo, de 73 años, fue excarcelado en Venezuela y al llegar a su vivienda la encontró ocupada por funcionario del régimen: "Salió riéndose y se fue"

La dictadura venezolana, hoy en cabeza de Delcy Rodríguez, excarceló bajo medida de arresto domiciliario a José Breijo, un adulto mayor con doble nacionalidad: uruguaya y venezolana.

Sin embargo, cuando este hombre de 73 años llegó a su vivienda, en Bello Monte, Caracas, encontró que un funcionario policial del mismo cuerpo que participó en su detención, Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), la tenía invadida (ocupada).

El señor se encuentra durmiendo en una cama que le habilitaron los vecinos. Desde allí y frente a las cámaras de NTN24, narró su lamentable situación.

"Entró (el funcionario policial), salió riéndose y se fue... Hace un rato estuvo aquí, simplemente él es funcionario y me dijo que yo tenía esto acá (la cama), me dijo que eso es un delito", expresó.

Al ser consultado sobre si logró ver dentro de la casa, sostuvo: "No queda nada (de las pertenencias), vi estantería y otras cosas, de lo poco que vi, no queda nada".

Posteriormente, agregó respecto a una reunión que tuvo con el cónsul de Uruguay: "Él venía a enterarse de la situación, me dijo: 'te vamos a apoyar, te vamos a esto, a lo otro', pero lo cierto es que la situación (diplomática entre Uruguay y Venezuela) no está muy buena".

VEA TAMBIÉN "Querían calmar la molestia que hay en el país por el caso de Víctor Quero": cuestionan anuncio de 300 excarcelaciones de presos políticos que el régimen venezolano no ha cumplido o

Breijo pasó más de dos años detenido en la cárcel de Tocuyito (Carabobo, Venezuela) bajo acusaciones de supuesto "terrorismo".

Esta persona de la tercera edad fue privado de su libertad por el régimen venezolano, supuestamente tras haber tomado una fotografía a una bandera que tenía una inscripción en la pared de una oficina en Caracas en el contexto del estallido de la guerra entre el grupo terrorista Hamás e Israel.

Breijo, que tiene problemas de salud acentuados durante su reclusión, ahora no tiene un lugar físico donde cumplir con la orden judicial de arresto domiciliario.