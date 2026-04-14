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Martes, 14 de abril de 2026
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Bloqueo

Comando Central de Estados Unidos afirma que impidió que seis barcos partieran desde puertos iraníes en las primeras horas del bloqueo

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Estrecho de Ormuz - AFP
Estrecho de Ormuz - AFP
El CENMTCOM aseguró que más de 10.000 soldados, además de buques y aeronaves, participan de la vigilancia sobre los puertos del régimen iraní.

El ejército de Estados Unidos afirmó este martes que impidió que seis barcos zarparan de puertos iraníes durante las primeras 24 horas del bloqueo naval contra el régimen islámico.

El Comando Central (CENTCOM), responsable de las fuerzas militares de Estados Unidos en Medio Oriente, señaló que más de 10.000 soldados , más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves participan en el bloqueo.

"Durante las primeras 24 horas, ningún barco logró superar el bloqueo estadounidense y seis buques mercantes acataron las instrucciones de las fuerzas estadounidenses de darse la vuelta para regresar a un puerto iraní en el golfo de Omán", indicó CENTCOM en una publicación en X.

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"El bloqueo se está aplicando de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Arábigo y el golfo de Omán", añadió.

Pero, pese a la afirmación de CENTCOM de que ninguna embarcación superó el bloqueo, datos de seguimiento del proveedor de información marítima Kpler mostraron que al menos dos barcos que zarparon de puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz el lunes.

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Las fuerzas iraníes cerraron de facto el estrecho tras el inicio de la campaña aérea estadounidense-israelí contra el régimen islámico el 28 de febrero.

El domingo, Estados Unidos anunció su propio bloqueo después de que fracasaran las negociaciones de paz con el régimen de Irán.

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