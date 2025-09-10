Polémica en España por eventual sanción de Estados Unidos al expresidente Zapatero por su relación con el régimen de Nicolás Maduro

El Congreso de los Diputados de España vivió este miércoles una fuerte controversia luego de una especie de advertencia que Estados Unidos le hizo al expresidente socialista español José Luis Rodríguez Zapatero tras un presunto plan para "sacrificar a Maduro y montar una transición neochavista".

Y es que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, respondió el lunes desde su cuenta de X a una divulgación del Diario Las Américas sobre la presunta maniobra de Zapatero con la que además buscaría, supuestamente, preservar al Cartel de los Soles.

Landau publicó la imagen de un personaje denominado 'El Quita Visas' y se cuestionó escribiendo si "será esta la señal para 'El Quita Visas'", acción que se interpretó como una advertencia de sanciones de Estados Unidos para Zapatero por su conocida relación con el régimen venezolano.

Dicha situación fue centro de debate entre los diputados españoles durante la sesión del miércoles del Control Parlamentario al Gobierno del actual presidente Pedro Sánchez.

Cuando Carlos Floriano, diputado del opositor Partido Popular, cuestionó al ministro de Exteriores José Manuel Albares sobre el papel del exmandatario socialista en Venezuela, este respondió aludiendo al conflicto en la Franja de Gaza y la manera en que España ha defendido la libertad en ese lugar y en Ucrania.

Ante la polémica, NTN24 consultó la opinión de varios diputados españoles. Partidos separatistas, nacionalistas y del llamado bloque progresista, respaldan a Zapatero, mientras que la oposición hizo duros señalamientos sobre sus nexos de años atrás con el régimen de Maduro.

"Todos aquellos que hemos tratado con el expresidente Zapatero, sabemos perfectamente la labor que ha hecho", dijo el diputado Gabriel Rufián, portavoz parlamentario del Partido Esquerra Republicana de Catalunya.

Àgueda Micó, diputada del Partido Compromís, expresó por su parte la necesidad de que la Unión Europea hiciera frente a las actuaciones del presidente Donald Trump. "Es una lástima lo que está pasando, es una situación muy compleja", indicó.

En esa misma línea, el diputado y portavoz del Partido Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego, aseveró que las posibles sanciones se entenderían dentro de "la actitud habitual del imperialismo norteamericano" y de "pretender dictar incluso normas a otros países".

En contraparte, Javier Ortega Smith, diputado del partido VOX, respaldó la posibilidad de que Estados Unidos imponga sanciones al expresidente socialista: "me parecería correcto y ajustado al derecho internacional porque Rodríguez Zapatero es un colaborador demostrado del 'narcorégimen' de Maduro".

La reconocida diputada del opositor Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, entretanto, advirtió que Zapatero tiene "serios motivos para estar muy preocupado", pues lleva "muchísimos años colaborando con un régimen 'narcocriminal' (…) el de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal de narcotraficantes".

"Por fin muchos otros países y muchas personas están dándose cuenta de que esa es la realidad y cualquiera que haya colaborado con un régimen así va a tener que dar serias y puntuales explicaciones", señaló.