NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Régimen de Maduro detiene a dos mujeres por ser familia de un voluntario de la campaña de Edmundo González

septiembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Familia Guillén, presos políticos
Buscan al padre de familia que trabajó como voluntario en la campaña de Edmundo González.

Toda la familia, incluyendo una bebé de 2 años, había quedado detenida por orden del régimen de Maduro el pasado 4 de septiembre.

o

Buscan al padre de familia que trabajó como voluntario en la campaña de Edmundo González, promovido por María Corina Machado, quien fue impedida de participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Luego de dos días las fuerzas de orden del régimen liberó a Nicole Palermo (de 2 años) y Miguel Ángel Guillén ( de 17).

Sin embargo, Miriam Fernández (72) y Chantal Guillén (21, madre de Nicole) siguen detenidas arbitrariamente, mientras las autoridades niegan su detención, configurando desaparición forzada.

"La familia fue detenida en Carabobo los días 4 y 5 de septiembre, en represalia por el activismo del padre de Chantal y Miguel, colaborador del equipo de activismo de María Corina Machado y de la campaña de Edmundo González. Al no encontrarlo a él, encarcelaron a su madre, sus hijos y hasta a su nieta pequeña", reportó ClipVe.

o

"Este caso refleja un patrón de persecución política en Venezuela que criminaliza no solo a activistas, sino también a sus familias", dijo la ONG.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Régimen de Maduro

Oposicion venezolana

Detenciones arbitrarias

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La única fe de vida es la ropa sucia": Sairam Rivas, esposa del preso político venezolano Jesús Armas quien cumple nueve meses de detención

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos y haitianos con TPS podrán mantener sus beneficios hasta 2026: así será el trámite en Miami-Dade

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali, respectivamente
La Noche

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Foto de la Guardia Nacional en California (AFP)
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Judicial

Ver más
Alberto Carlos Mejía Hernández
Tren de Aragua

Sicario del Tren de Aragua liberado por error fue recapturado en Colombia: Cambió su apariencia pero un tatuaje permitió identificarlo

Javier Milei y Karina Milei - Foto AFP
Argentina

Operativos judiciales en Argentina por presunta corrupción involucran a la hermana del presidente Javier Milei

Homicidio

La pesadilla de un comerciante chino que terminó asesinado en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Alberto Carlos Mejía Hernández
Tren de Aragua

Sicario del Tren de Aragua liberado por error fue recapturado en Colombia: Cambió su apariencia pero un tatuaje permitió identificarlo

Foto Fiscalía General de la Nación/ Cuadro con foto de Miguel Uribe - Foto EFE
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Séptimo presunto implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue capturado por el CTI y la Policía Nacional

La Casa de los Famosos Colombia - Canal RCN
La Casa de los Famosos Colombia

Finalista de 'La Casa de los Famosos Colombia' fue atacada en la cara por un perro cuando lo acariciaba durante un evento público de adopción

Shakira | Foto: EFE
Shakira

Shakira reveló imágenes de las malas condiciones en las que se encontraba su camerino previo al inicio de un concierto en México

Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación, condenó los actos de violencia en Cali y Antioquia - Foto: EFE
Atentado

"La memoria del pasado violento nos obliga a mantenernos firmes": procurador ante ola de ataques en Colombia

Taylor Swift

El momento incómodo que vivió el actor Tom Hiddleston en medio de una entrevista cuando fue cuestionado sobre su exnovia, Taylor Swift

Javier Milei y Karina Milei - Foto AFP
Argentina

Operativos judiciales en Argentina por presunta corrupción involucran a la hermana del presidente Javier Milei

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal