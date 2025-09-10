Régimen de Maduro detiene a dos mujeres por ser familia de un voluntario de la campaña de Edmundo González

Toda la familia, incluyendo una bebé de 2 años, había quedado detenida por orden del régimen de Maduro el pasado 4 de septiembre.

Buscan al padre de familia que trabajó como voluntario en la campaña de Edmundo González, promovido por María Corina Machado, quien fue impedida de participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Luego de dos días las fuerzas de orden del régimen liberó a Nicole Palermo (de 2 años) y Miguel Ángel Guillén ( de 17).

Sin embargo, Miriam Fernández (72) y Chantal Guillén (21, madre de Nicole) siguen detenidas arbitrariamente, mientras las autoridades niegan su detención, configurando desaparición forzada.

"La familia fue detenida en Carabobo los días 4 y 5 de septiembre, en represalia por el activismo del padre de Chantal y Miguel, colaborador del equipo de activismo de María Corina Machado y de la campaña de Edmundo González. Al no encontrarlo a él, encarcelaron a su madre, sus hijos y hasta a su nieta pequeña", reportó ClipVe.

VEA TAMBIÉN Cabello amenazó con "apretar" a María Corina Machado pero se ensaña contra sus colaboradores y presos políticos o

"Este caso refleja un patrón de persecución política en Venezuela que criminaliza no solo a activistas, sino también a sus familias", dijo la ONG.