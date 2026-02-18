NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Excarcelados

María Ororpeza habla del acto que tuvieron sus vecinos con su familia cuando fue detenida por el régimen: “Contactaron a mi familia para unirse en oración por mi liberación”

febrero 18, 2026
Por: Natalya Baquero González
María Oropeza reunida con sus vecinos en oración tras su excarcelación - Foto: Instagram @mariaoropeza94
La activista expresó su agradecimiento a sus vecinos por su solidaridad y apoyo para con los suyos en uno de los momentos más difíciles de su familia.

La abogada, activista opositora y coordinadora del partido Vente Venezuela en Portuguesa, María Oropeza, quien fue excarcelada el pasado 8 de febrero, tras 18 meses de detención arbitraria del régimen venezolano, recientemente dio a conocer el gesto de solidaridad que tuvieron sus vecinos con sus familiares una vez conoció su encarcelación en el año 2024.

“Desde que me encarcelaron injustamente aquel 06 de agosto de 2024, mis vecinos de inmediato contactaron a mi familia para unirse en oración por mi liberación”, expresó Oropeza por medio de su cuenta de Instagram.

La activista manifestó que durante el tiempo de su detención acordaron rezar el “rosario todos los viernes” para implorar por su libertad, súplicas que resaltó fueron escuchadas por Dios, pues después de 18 meses tuvo la oportunidad de reencontrarse con ellos y orar: “El viernes 13 de febrero de 2026 pude acompañarlos en libertad”.

Asimismo, indicó que en su “barrio también organizaron una misa” de la cual ella participó y en la que el sacerdote le manifestó a todos los que habían rezado por ella y de paso le dio “la bendición”.

Frente a este acto de solidaridad y apoyo para los suyos en uno de los momentos más difíciles de su familia, expresó su agradecimiento. “Hoy no cabe más que gratitud en mi corazón”, expresó María Oropeza.

Tras su excarcelación, el pasado 8 de febrero, Oropeza ha recorrido las calles de su natal Guanare de Portuguesa, donde fue recibida por una multitudinaria caravana de motociclistas y ciudadanos a quienes les ha expresado su agradecimiento y firmeza para alcanzar la democracia de su país.

Dentro de otros actos que ha adelantado, luego de haber alcanzado su libertad, acudió al Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, del cual es devota, recinto religioso en el cual imploró por aquellos presos políticos que aún se encuentran encarcelados, para que pronto se puedan reunir con sus seres queridos.

