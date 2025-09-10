Fiscal de Maduro anuncia la detención de 14 jueces y fiscales en un estado por "corrupción"

El fiscal del régimen de Maduro, Tarek William Saab, informó que 14 fiscales en el estado Carabobo fueron detenidos, incluyendo a un fiscal superior.

El operativo comenzó la madrugada del pasado domingo 7 de septiembre.

Esto, según Saab en el marco de "la implacable operación anticorrupción para fortalecer la integridad del Sistema de Justicia".

Dijo que la iniciativa fue desarrollada "en medio de un gran apoyo popular se suma a la imputación y judicialización en las últimas horas de 14 fiscales de Carabobo, incluyendo el exfiscal superior de dicha entidad".

"Se ha avanzado en una nueva operación ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia, que vincula entre otros cargos a varios jueces y fiscales", agregó.

Según este último reporte, ya suman 570 funcionarios del Ministerio Público procesados y judicializados por la comisión de delitos contrarios a la Ley y la Constitución.

"Esta actual y extraordinaria operación reafirma nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que todos nuestros funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad", dijo.