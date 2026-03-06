NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Trump dice que enviar tropas terrestres a Irán sería "una pérdida de tiempo" porque el régimen "lo ha perdido todo"

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Trump también afirmó que le gustaría que la estructura de liderazgo de Irán desaparezca y que su equipo quiere "entrar y limpiarlo todo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que sería "una pérdida de tiempo" considerar en este momento el envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán, según NBC News.

Con esto, el mandatario desestima la advertencia del canciller iraní de que tal medida sería un desastre.

"Es una pérdida de tiempo. Lo han perdido todo. Han perdido su marina. Han perdido todo lo que pueden perder", dijo Trump en una entrevista telefónica con esa cadena de televisión.

El republicano añadió que la declaración del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, de que Teherán estaba preparado para una invasión terrestre estadounidense o israelí fue un "comentario inútil", ya que Washington ni se plantea esa posibilidad.

Asimismo, Trump también afirmó que le gustaría que la estructura de liderazgo de Irán desaparezca y que su equipo quiere "entrar y limpiarlo todo" rápidamente.

o

"No queremos a alguien que en cuestión de 10 años lo reconstruiría todo", comentó, y apuntó que ya tiene algunas ideas sobre quién podría dirigir el país, pero declinó nombrar a nadie.

Previamente, Trump había dicho que seguramente tendría que "participar en el nombramiento" del próximo mandatario de Irán, después de que el ayatolá Alí Jamenei muriera en los bombardeos iniciados por Estados Unidos e Israel el sábado.

Mientras tanto, este viernes se han reportado nuevos ataques en Teherán después de que Israel dijera que estaba apuntando contra la "infraestructura del régimen" en una "nueva fase" de la guerra.

