Jueves, 19 de febrero de 2026
Petróleos de Venezuela

La petrolera Repsol anuncia que podría aumentar la producción de petróleo en Venezuela en más de un 50% en 12 meses y triplicarla en tres años

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Josu Jon Imaz / Venezuela | Foto AFP
El director general de la petrolera aseguró que “estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades venezolanas” para lograr ese objetivo.

El gigante energético español Repsol anunció este jueves que se está "preparando" para "reanudar" sus operaciones en Venezuela, pocos días después de haber recibido la autorización de Estados Unidos.

"Ahora vemos que podríamos aumentar la producción bruta de petróleo en Venezuela en más del 50% durante los próximos 12 meses", explicó el director general de la empresa, Josu Jon Imaz, en una conferencia con analistas.

También, con ocasión de la presentación de resultados, y celebró que se abre "una nueva ventana de oportunidad" en el país sudamericano y que la producción podría triplicarse en tres años.

"Tenemos la ambición y vemos mucho margen para alcanzar este objetivo de multiplicar por tres la producción en tres años", añadió Imaz, aunque por el momento la "contribución inicial será continuar suministrando gas para estabilizar el país".

La conferencia de la empresa, con sede en Madrid, estuvo centrada en las últimas semanas, tras el cierre del ejercicio de 2025, en su posición en Venezuela, después de la operación militar de Estados Unidos que capturó a Nicolás Maduro y lo llevó a Nueva York para ser juzgado.

Cabe resaltar que el presidente Donald Trump, había prohibido operar en el sector petrolero venezolano a empresas extranjeras, sin embargo, posteriormente a la captura de Maduro revocó esta medida y concedió nuevas licencias, con las que se apresta a operar Repsol.

"Apreciamos el apoyo estadounidense y el enfoque estadounidense respecto a nuestro papel y nuestras operaciones, y también estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades venezolanas", ahora encabezadas por Delcy Rodríguez, dijo Imaz.

El grupo español posee allí el 50% del yacimiento de gas offshore Perla, uno de los mayores de América Latina, y participa en varios proyectos conjuntos con la empresa pública PDVSA.

Adicionalmente, resaltó la elevada deuda que Venezuela mantiene con la organización, la cual es de 5.370 millones de dólares.

Según su informe de resultados presentado este jueves, a 31 de diciembre de 2025, Repsol contaba con 148 empleados en Venezuela, un ligero incremento respecto a los 139 empleados registrados a finales de 2024.

Este informe de resultados afirma que Repsol trabaja "actualmente para alinear sus actividades autorizadas con estas nuevas regulaciones" decretadas por las autoridades estadounidenses para Venezuela, "lo que puede requerir hasta 180 días para adaptar los modelos contractuales a la legislación estadounidense".

