La curiosa razón por la que Morgan Freeman siempre tiene puestos sus aretes de oro

El icónico actor de Hollywood Morgan Freeman reveló el motivo por el cual siempre tiene puestos sus aretes de oro.

VEA TAMBIÉN ¿Cansado de la dinámica familiar?: Graban a Christian Nodal saludando sin ganas a su esposa y suegro en plena presentación o

Según el artista de 88 años de edad, usa dichos accesorios como previsión funeraria, inspirada en una antigua tradición náutica.

De acuerdo con lo mencionado por la exitosa celebridad, el valor del oro de sus aretes es suficiente para costear un ataúd y un funeral digno.

Esto, en caso de fallecer inesperadamente en un lugar, el cual, a su criterio, puede ser extraño, o lejos de casa.

Freeman dio a conocer que sigue los pasos de la ‘tradición de marineros’, misma que se basa en la costumbre de los antiguos navegantes y piratas, quienes llevaban pendientes de oro como una forma de "moneda portátil" para asegurar que, si sus cuerpos aparecían en una costa lejana, alguien usara la joya para pagar su sepultura.

Por otra parte, Freeman ha comentado que adoptó este simbolismo no solo por su afición al mar, sino también tras ver al actor Burt Lancaster usarlos en la película ‘El temible burlón’ (The Crimson Pirate) cuando era menor de edad.

Freeman, vale el apunte, no se hizo una estrella de la noche a la mañana. Su gran oportunidad en el cine llegó con la película Street Smart (1987) cuando ya tenía 50 años.

Antes de eso, trabajó como mecánico, camarero y operador de radar mientras actuaba en teatros pequeños y programas infantiles como The Electric Company.

Otro de los dones de Freeman es su voz, la cual desarrolló estudiando dicción y desarrollo vocal en Los Angeles City College para bajar su registro y eliminar un acento sureño muy marcado.

Esto lo convirtió en el narrador más buscado para documentales como March of the Penguins y la serie The Story of God.