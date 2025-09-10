NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Las amenazas del narcotraficante y dictador Maduro retratan el carácter pandillero de su régimen": gobernadora de Puerto Rico responde a intimidaciones provenientes de Miraflores

septiembre 10, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Jenniffer González/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Jenniffer González/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Por medio de un comunicado de prensa, Jenniffer González se refirió también a las acusaciones por parte de la cabeza del régimen.

Jenniffer González Colón, gobernadora de Puerto Rico, respondió este miércoles a las amenazas y acusaciones que Nicolás Maduro le hizo el lunes durante una entrevista con el expresidente de Ecuador Rafael Correa en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

"Las amenazas del narcotraficante y dictador Nicolás Maduro retratan el carácter pandillero de su régimen. Como gobernadora de Puerto Rico seguiré defendiendo la seguridad de nuestra isla y del Caribe frente al narcotráfico y su cartel", dijo González por medio de un comunicado de prensa.

o

La mandataria puertorriqueña aseguró además que la droga y la violencia que llega a las calles de su país es producto de las operaciones del régimen de Maduro que "le roban cada día la paz y la vida a nuestro pueblo".

El pronunciamiento de González llega después de que Maduro se refiriera en aquella charla con Correa a las declaraciones de la mandataria en las que aseguró que Puerto Rico hacía parte del frente contra los carteles de la droga en el Caribe que está llevando a cabo el presidente Donald Trump.

"La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. Se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: 'si usted dice que va a invadir a Venezuela venga de primera'", advirtió Maduro el lunes.

o

González dejó clara en su comunicación la postura de su administración frente a la iniciativa que busca la seguridad estratégica estadounidense y criticó las posturas dentro de su propio territorio que no han estado en línea con sus planteamientos.

"Durante la campaña lo dijimos con claridad: sectores de la izquierda en Puerto Rico y ahora el PPD (Partido Popular Democrático) en lugar de condenar a Maduro y solidarizarse con el pueblo venezolano que sufre, prefieren defender a un criminal repitiendo sus narrativas y hasta justificando sus ataques", escribió González.

La gobernadora de la isla indicó también que dicha postura a favor del régimen planteada durante la última campaña electoral el año pasado por parte de algunos de sus rivales políticos estaba hoy "en acción". "En vez de defender a nuestra nación americana, se ponen del lado de un dictador que amenaza a nuestra gente", reclamó.

"Por un lado, el presidente del PPD y el liderato del PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) respaldan abiertamente a Maduro en esta lucha contra el narcotráfico, en vez de estar del lado correcto: con nuestra gente, con la seguridad regional y con los miles de puertorriqueños que sirven en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos", reza el escrito difundido en su cuenta de X.

Finalmente, González reiteró que Puerto Rico "siempre ha sido aliado de la democracia y la libertad" y recalcó que su deber como gobernadora era "garantizar la seguridad de todos los puertorriqueños y fortalecer nuestra alianza con Estados Unidos en la defensa de la región".

o

Este nuevo elemento dentro de la persistente tensión entre Washington y el régimen venezolano se da en un momento en que varios países de la región han reconocido al Cartel de los Soles como una organización terrorista, tras la designación de la Casa Blanca al presunto grupo criminal que tiene como jefes a Maduro y a Diosdado Cabello, su ministro de Interior.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Gobernador de Puerto Rico

Régimen venezolano

Cartel de Los Soles

Lucha contra las drogas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La única fe de vida es la ropa sucia": Sairam Rivas, esposa del preso político venezolano Jesús Armas quien cumple nueve meses de detención

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos y haitianos con TPS podrán mantener sus beneficios hasta 2026: así será el trámite en Miami-Dade

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali, respectivamente
La Noche

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Foto de la Guardia Nacional en California (AFP)
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Actualidad

Ver más
Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Régimen de Maduro

"Una primera amenaza muy clara al régimen de Nicolás Maduro": analista político sobre ataque de EE. UU. a lancha en el Caribe

Trump Burger | Foto: AFP
ICE

Uno de los fundadores de Trump Burger fue detenido por ICE tras ser acusado de permanecer en Estados Unidos de manera ilegal

Foto: Dirección Nacional de Bomberos
Accidente aéreo

Accidente de avioneta en Colombia deja cuatro muertos, entre ellos una mujer embarazada

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Régimen de Maduro

"Una primera amenaza muy clara al régimen de Nicolás Maduro": analista político sobre ataque de EE. UU. a lancha en el Caribe

Trump Burger | Foto: AFP
ICE

Uno de los fundadores de Trump Burger fue detenido por ICE tras ser acusado de permanecer en Estados Unidos de manera ilegal

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

¿Ultimátum para Club León? James responde su posible continuidad en el equipo: “pues tomaré otro camino”

Foto: Dirección Nacional de Bomberos
Accidente aéreo

Accidente de avioneta en Colombia deja cuatro muertos, entre ellos una mujer embarazada

Un helicóptero UH-60 Black Hawk participa en la Demostración de Interdicción de Aduanas e Fronteras de EE. UU. sobre South Beach - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es muy limitado, tiene unas tareas muy específicas": especialista en geopolítica sobre despliegue militar de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Homenaje a Miguel Uribe Turbay - EFE
La Noche

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Colombia, Gustavo Petro; y Bolivia, Luis Arce - Foto EFE
Colombia

"Se está utilizando el narcotráfico como excusa para una invasión militar": Petro hace llamado a países latinoamericanos en medio de cumbre amazónica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal