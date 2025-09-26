Polémicas palabras del presidente Petro en marcha propalestina en Nueva York: llamó a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se unió este viernes a una manifestación propalestina en Nueva York, donde con megáfono en mano afirmó que abrirá una convocatoria para voluntarios colombianos que quieran enlistarse para "luchar por la liberación" de Gaza y aseguró que él mismo está dispuesto a combatir.

"Es el momento de la acción (...) hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina", dijo.

"Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate no me asusta, ya he estado en otros, pues voy", añadió vistiendo un pañuelo típico palestino.

Además, en medio de la marcha muy cerca de Times Square, Petro propuso una colación de ejércitos de diferentes "civilizaciones" para defender a Gaza.

“Por eso hice la siguiente propuesta. Para la Asamblea General de los Pueblos de las Naciones Unidas, vamos a presentar una resolución que ordene la creación de un ejército de salvación mundial, cuya primera tarea sea liberar a Palestina”, indicó.

“Las naciones que voten, si se aprueba la resolución, y esto representaría un gran esfuerzo para dos tercios de las naciones del mundo, entonces tendrán la responsabilidad de crear con sus propios ejércitos esta gran unidad, la primera del mundo, de un ejército que haga valer las órdenes de la justicia internacional”, agregó.

Pero el presidente colombiano, constante crítico de la ofensiva del ejército israelí, fue más allá e instó a los soldados de Estados Unidos, que no están en Gaza, que desobedezcan al presidente Donald Trump y atiendan la voz de la humanidad.

“Desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten con sus armas a la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, aseguró.

VEA TAMBIÉN Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó? o

En la marcha de este viernes en Nueva York, el presidente colombiano estuvo junto a cientos de personas, entre ellas el rockero ex Pink Floyd Roger Waters.

Horas antes, con el puño en alto, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y el resto de la delegación del país sudamericano abandonaron el auditorio de Naciones Unidas durante el discurso de Netanyahu.

En 2024 Colombia rompió relaciones con Israel por la ofensiva en Gaza en represalia por los ataques del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023.