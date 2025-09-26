NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

Polémicas palabras del presidente Petro en marcha propalestina en Nueva York: llamó a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Durante la marcha, el mandatario colombiano también propuso una unión de ejércitos de diferentes "civilizaciones" para defender a Gaza.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se unió este viernes a una manifestación propalestina en Nueva York, donde con megáfono en mano afirmó que abrirá una convocatoria para voluntarios colombianos que quieran enlistarse para "luchar por la liberación" de Gaza y aseguró que él mismo está dispuesto a combatir.

"Es el momento de la acción (...) hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina", dijo.

"Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate no me asusta, ya he estado en otros, pues voy", añadió vistiendo un pañuelo típico palestino.

Además, en medio de la marcha muy cerca de Times Square, Petro propuso una colación de ejércitos de diferentes "civilizaciones" para defender a Gaza.

“Por eso hice la siguiente propuesta. Para la Asamblea General de los Pueblos de las Naciones Unidas, vamos a presentar una resolución que ordene la creación de un ejército de salvación mundial, cuya primera tarea sea liberar a Palestina”, indicó.

“Las naciones que voten, si se aprueba la resolución, y esto representaría un gran esfuerzo para dos tercios de las naciones del mundo, entonces tendrán la responsabilidad de crear con sus propios ejércitos esta gran unidad, la primera del mundo, de un ejército que haga valer las órdenes de la justicia internacional”, agregó.

Pero el presidente colombiano, constante crítico de la ofensiva del ejército israelí, fue más allá e instó a los soldados de Estados Unidos, que no están en Gaza, que desobedezcan al presidente Donald Trump y atiendan la voz de la humanidad.

“Desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten con sus armas a la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, aseguró.

En la marcha de este viernes en Nueva York, el presidente colombiano estuvo junto a cientos de personas, entre ellas el rockero ex Pink Floyd Roger Waters.

Horas antes, con el puño en alto, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y el resto de la delegación del país sudamericano abandonaron el auditorio de Naciones Unidas durante el discurso de Netanyahu.

En 2024 Colombia rompió relaciones con Israel por la ofensiva en Gaza en represalia por los ataques del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023.

Aurora Silva- EFE
Freddy Superlano

"Hemos entendido que los ven como fichas de canje": esposa de Freddy Superlano sobre desaparición de su familiar y la de Roland Carreño

Minería ilegal | Foto referencia: AFP
Cartel de Los Soles

“Tendría vínculos con gente que trafica con la minería ilegal”: Patricia Chirinos, congresista peruana que pide declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"La única vez que no queremos escuchar lo que está pasando es cuando él (Maduro) va al baño": veterano de la Marina de EE. UU. sobre operaciones de inteligencia contra el régimen

