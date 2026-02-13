La petrolera PDVSA ofreció a Repsol y Chevron ampliaciones de los campos petrolíferos en Venezuela

La petrolera estatal venezolana PDVSA está en conversaciones con muchos de sus socios de empresas conjuntas, entre ellos Chevron, Repsol y Maurel & Prom, para ofrecerles ampliaciones de los yacimientos petrolíferos ya asignados a sus proyectos, según tres fuentes con conocimiento del asunto que hablaron con Reuters.

La iniciativa podría contribuir al aumento de la producción de crudo y gas en el país.

A finales de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela afín al régimen aprobó una reforma radical de la principal ley petrolera del país, que otorga a las empresas petroleras extranjeras autonomía para operar, exportar y cobrar los ingresos de las ventas, incluso si siguen siendo socios minoritarios en empresas conjuntas con PDVSA.

La reforma, que fue aprobada en un tiempo récord tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el anuncio de Washington de un plan de 100.000 millones de dólares para reconstruir la industria energética de Venezuela, dio al Ministerio de Petróleo del régimen, a PDVSA y a sus socios comerciales seis meses para renegociar los términos de sus proyectos conjuntos.

La aprobación de la ley ha acelerado las conversaciones para la ampliación de las áreas, según dos de las fuentes, especialmente con los socios estadounidenses y europeos de PDVSA, muchos de los cuales están a la espera de licencias individuales de Estados Unidos que autoricen la ampliación de sus operaciones en Venezuela.

La mayoría de las áreas en oferta se encuentran cerca de los yacimientos petrolíferos en los que participan actualmente los socios de PDVSA, incluida la vasta faja del Orinoco, la principal región productora de petróleo del país.

La empresa estatal y el Ministerio de Petróleo las están ofreciendo simultáneamente a diferentes empresas, con la expectativa de recibir y comparar las propuestas recibidas antes de adjudicarlas finalmente, añadió una de las fuentes.

La faja del Orinoco es donde el Gobierno del difunto Hugo Chávez trasladó algunos proyectos de petróleo extrapesado a empresas conjuntas controladas por PDVSA, pero otros fueron expropiados, lo que desencadenó numerosas demandas judiciales.

Tanto Chávez como Maduro intentaron posteriormente, sin éxito, atraer grandes capitales a esos bloques.

En el Orinoco, se espera que la expansión de la producción sea más rápida que en las regiones tradicionales, que necesitan importantes reformas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha expedido en las últimas semanas licencias generales para que las empresas exporten petróleo, importen combustible y proporcionen equipos de perforación y servicios para yacimientos petrolíferos a Venezuela, pero las empresas energéticas siguen esperando las licencias individuales.