Miércoles, 11 de marzo de 2026
Vehículo chocó contra barrera de seguridad cerca a la Casa Blanca; el conductor fue detenido

marzo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Vehículo chocó contra una barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca; el conductor fue detenido - AFP
Vehículo chocó contra una barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca; el conductor fue detenido - AFP
El Servicio Secreto, responsable de la seguridad presidencial, señaló en un comunicado que estaba "investigando un vehículo sospechoso".

Una furgoneta se estrelló este miércoles contra una barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca, según informó la policía, lo que obligó a cerrar la zona, en pleno centro de Washington.

El conductor fue detenido y no se registraron heridos tras el incidente ocurrido antes del amanecer en la Plaza Lafayette, justo al norte de la Casa Blanca.

El Servicio Secreto, responsable de la seguridad presidencial, señaló en un comunicado que estaba "investigando un vehículo sospechoso. El conductor del coche ha sido detenido y está siendo interrogado".

La policía cerró varias calles principales alrededor de la Casa Blanca, aunque hacia las 08H30 locales (12H30 GMT) empleados del gobierno y de instituciones cercanas a la Casa Blanca podían pasar, con la identificación adecuada.

Decenas de vehículos de emergencia con las luces encendidas acudieron al lugar, mientras turistas y residentes esperaban la reapertura de las calles.

o

Cabe destacar que Washington se encuentra bajo medidas de seguridad reforzadas en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Ejército destruyó diez barcos iraníes que tenían como objetivo poner minas en el estrecho de Ormuz.

Este paso ubicado en el Golfo de Omán, es el único pasillo marítimo desde el Golfo Pérsico a mar abierto y es uno de los puntos de congestión de mayor importancia estratégica del mundo.

"Me complace informar que, en las últimas horas, hemos alcanzado y destruido por completo diez barcos y/o buques minadores inactivos, ¡y habrá más!", advirtió el mandatario.

Horas antes, presidente Trump, había lanzado una advertencia a Irán para que no pusiera minas en el estrecho, después de que Teherán prometiera que nada del petróleo del Golfo pasará por esa vía marítima clave mientras continúe la guerra.

"Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retirarán de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto", dijo entonces Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

