NTN24
Domingo, 22 de febrero de 2026
Domingo, 22 de febrero de 2026
Ley de Amnistía

Jorge Rodríguez dice que el régimen venezolano evalúa "medidas de gracia" e "indultos" para los presos políticos excluidos de la ley de amnistía

febrero 22, 2026
Por: Luis Cifuentes
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela - Foto: EFE
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela - Foto: EFE
Cabe resaltar que la ley de amnistía ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por su limitada cobertura.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela, controlada por el régimen venezolano, aseguró este sábado que evalúan “medidas de gracia” para los presos políticos excluidos de la ley de amnistía promulgada el pasado viernes.

Se abre un espacio para que en el caso de las instancias que ya existen, como el caso del programa de Convivencia y Paz y de la Revolución Judicial que preside el vicepresidente Diosdado Cabello, puedan atenderse y recomendarse medidas para personas que no estén contempladas en la ley de amnistía para la convivencia democrática”, comenzó diciendo Rodríguez este sábado ante los medios.

Rodríguez planteó que aquellas personas detenidas arbitrariamente por el régimen y que, a consideración de la dictadura, no hacen parte de los criterios de la nueva ley de amnistía podrían ser beneficiadas con “medidas de gracia” o “indultos”.

o

Rodríguez aseguró que Juan Pablo Guanipa, exdiputado excarcelado en las últimas horas, “está entre las personas que debieron ser excluidas porque convocó acciones violentas contra Venezuela, pero se decidió que se le diera una medida” para su “libertad plena”.

“Así muchas otras personas que están siendo consideradas, no en el ámbito que contempla la ley de amnistía porque es muy específico su ámbito, sino en el ámbito de medidas de gracia o de indultos por parte del ejecutivo nacional”, detalló.

Cabe resaltar que la ley de amnistía ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por su limitada cobertura, únicamente se tuvo en cuenta el período establecido entre 1999 y 2026, y específicamente en acotadas coyunturas políticas.

Incluso, algunos expertos consideran que quedan excluidos 15 años de violaciones de derechos humanos por parte del régimen venezolano.

o

Además, se espera que tras la ley de amnistía aprobada por la Asamblea controlada por el régimen comiencen las liberaciones masivas de los presos políticos que se cuentan por centenares.

Temas relacionados:

Ley de Amnistía

Asamblea Nacional de Venezuela

Jorge Rodríguez

Presos políticos en Venezuela

Excarcelaciones en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi hijo está irreconocible, ha bajado como 40 kilos y está desorientado": desgarrador testimonio de madre de sargento venezolano preso por el régimen y a quien no acobija la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Todavía los cambios no se pueden observar, se arrestó a Maduro, pero el régimen sigue en el poder”: experta sobre los niveles de corrupción en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué Petro pone en duda el sistema electoral que permitió que él fuera presidente de Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Dmitri Serguéievich Peskov | Foto AFP
Irán

Rusia apoya a Irán con el enriquecimiento de uranio y afirma estar trabajando en “energía nuclear” con el país

USS Iwo Jima - AFP
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. publicó, horas después de visita de su jefe a Venezuela, impactante imagen de buque que transportó a Maduro tras ser capturado

Petrolero Boracay, de la llamada flota fantasma rusa - AFP
Petróleo

Petroleros de la flota fantasma rusa que evaden sanciones navegan en aguas de Europa a un ritmo de casi uno por día, según autoridad marítima

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Dmitri Serguéievich Peskov | Foto AFP
Irán

Rusia apoya a Irán con el enriquecimiento de uranio y afirma estar trabajando en “energía nuclear” con el país

USS Iwo Jima - AFP
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. publicó, horas después de visita de su jefe a Venezuela, impactante imagen de buque que transportó a Maduro tras ser capturado

Petrolero Boracay, de la llamada flota fantasma rusa - AFP
Petróleo

Petroleros de la flota fantasma rusa que evaden sanciones navegan en aguas de Europa a un ritmo de casi uno por día, según autoridad marítima

Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

La exesposa de Elon Musk reveló el método secreto que explica su éxito empresarial

Carlos Julio Rojas | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

"No me doblegaron y la dignidad me hizo libre": ex preso político venezolano Carlos Julio Rojas sobre su reciente excarcelación

Kanye West | Foto AFP
Kanye West

Kanye West se defiende tras múltiples polémicas y asegura que estuvieron ligadas a un trastorno mental que padece

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"Una persona en casa por cárcel está privada de libertad": director de Foro Penal cuestiona cifras de excarcelados que maneja el régimen venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre