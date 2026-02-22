Jorge Rodríguez dice que el régimen venezolano evalúa "medidas de gracia" e "indultos" para los presos políticos excluidos de la ley de amnistía

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela, controlada por el régimen venezolano, aseguró este sábado que evalúan “medidas de gracia” para los presos políticos excluidos de la ley de amnistía promulgada el pasado viernes.

“Se abre un espacio para que en el caso de las instancias que ya existen, como el caso del programa de Convivencia y Paz y de la Revolución Judicial que preside el vicepresidente Diosdado Cabello, puedan atenderse y recomendarse medidas para personas que no estén contempladas en la ley de amnistía para la convivencia democrática”, comenzó diciendo Rodríguez este sábado ante los medios.

Rodríguez planteó que aquellas personas detenidas arbitrariamente por el régimen y que, a consideración de la dictadura, no hacen parte de los criterios de la nueva ley de amnistía podrían ser beneficiadas con “medidas de gracia” o “indultos”.

Rodríguez aseguró que Juan Pablo Guanipa, exdiputado excarcelado en las últimas horas, “está entre las personas que debieron ser excluidas porque convocó acciones violentas contra Venezuela, pero se decidió que se le diera una medida” para su “libertad plena”.

“Así muchas otras personas que están siendo consideradas, no en el ámbito que contempla la ley de amnistía porque es muy específico su ámbito, sino en el ámbito de medidas de gracia o de indultos por parte del ejecutivo nacional”, detalló.

Cabe resaltar que la ley de amnistía ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por su limitada cobertura, únicamente se tuvo en cuenta el período establecido entre 1999 y 2026, y específicamente en acotadas coyunturas políticas.

Incluso, algunos expertos consideran que quedan excluidos 15 años de violaciones de derechos humanos por parte del régimen venezolano.

Además, se espera que tras la ley de amnistía aprobada por la Asamblea controlada por el régimen comiencen las liberaciones masivas de los presos políticos que se cuentan por centenares.