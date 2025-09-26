NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó?

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
En su discurso el mandatario pidió investigar a Donald Trump por el despliegue naval que está llevando a cabo Estados Unidos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió en su discruso ante la ONU abrir un "proceso penal" contra su homólogo estadounidense Donald Trump por dar "la orden" de atacar a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe donde han muerto "jóvenes pobres" y sin "armas para defenderse".

o

En Club de Prensa las periodistas Pía Wohlgemuth, editora creativa en Cambio; y Katerine Leal de Noticias RCN, analizaron este último discurso de Petro ante la ONU y cada una tuvo una postura diferente. Mientras que Pía aseveró que su mensaje fue fuerte, pero Estados Unidos no le ha dado mayor importancia debido al tiempo en que han tenido buenas relaciones con Colomba, Katerine aseveró que Petro se presentó como un activista.

“Mirando sus discursos anteriores, las temáticas no suelen ser muy diferentes, pero en esta se vio que tiene claro que va de salida y llevó un discurso más agresivo, más fuertes en los distintos temas que toca, no llevó la bandera de Colombia sino la de guerra a muerte que es la que ha utilizado y deja mensajes muy fuertes como el genocidio en Gaza y los temas de Estados Unidos que deja a Colombia parado en un lado muy distinto al de años anteriores”, aseguró la editora creativa en Cambio.

Hablemos de lo que no mencionó, Petro no habló de un candidato presidencial asesinado y unas elecciones presidenciales en medio de un panorama violento que es algo atípico en el país, no habló de lo que está pasando en el Cauca y en el Catatumbo, no habló de lo que está pasando con los grupos al margen de la ley, el crecimiento de los cultivos de coca y la derrota que está teniendo como gobierno en esta lucha contra el narcotráfico y si se dedicó a hablar de Gaza, a criticar a Trump, habló de los vecinos y ahí sí como dice la biblia habló del que tiene la paja y no de la viga, era la plataforma para hablar de Colombia y pedir ayuda internacional para combatir el narcotráfico, advertirle a la ONU que las elecciones pintan peligrosas, pero Petro habló fue como un activista”, apuntó la periodista de Noticias RCN.

