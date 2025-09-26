Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar “pronto” con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Este viernes subió al estrado de la Asamblea General de la ONU el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien fue recibido con aplausos pero también con el abandono de delegados de varios países.

La declaración se centró, como era esperado, en el operativo contra Hamás que desde hace casi dos años, desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

Sobre esto, Netanyahu dijo que Israel ha "destruido la mayor parte de la máquina terrorista" del grupo armado palestino y que busca terminar el trabajo "lo más rápido posible" en Gaza.

El premier expresó lo que describió como una serie de victorias estratégicas israelíes en el último año, que también incluyeron atacar el programa nuclear de Irán y asesinar al líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, en el Líbano.

Frente a las acusaciones de "genocidio" que países como Colombia y España han lanzado sobre Israel, Netanyahu, se mostró en contra y rechazó utilizar la "hambruna" como táctica, insistiendo que Israel en realidad estaba alimentando a la gente del devastado territorio palestino.

"Quienes difunden libelos de sangre del genocidio contra Israel no son mejores que quienes difundieron libelos de sangre contra los judíos en la Edad Media", dijo Netanyahu.

Netanyahu, además, envió un mensaje a los rehenes que aún permanecen en manos de Hamás pero lo hizo directamente a la Franja de Gaza, pues anunció que el Ejército dispuso de inmensos parlantes apuntando hacia la ciudad más grande del enclave, donde se presume se atrincheran los cautivos.

"Quiero hacer algo que nunca he hecho antes. Desde aquí quiero hablarle directamente a los rehenes a través de los altavoces. He rodeado Gaza de altavoces conectados a este micrófono con la esperanza de que nuestros rehenes puedan escuchar mi mensaje. Lo voy a decir primero en hebreo y luego en inglés".

Y señaló: "Nuestros valientes héroes, les habla el primer ministro Netanyahu en directo desde las Naciones Unidas. No los hemos olvidado ni un segundo".

"No descansaremos hasta traerlos a todos a casa", añadió.

Medios israelís habían anticipado el movimiento de Netanyahu y publicaron una imagen de altavoces montados en un vehículo militar, señalando que “soldados de la 99.ª División se preparan para transmitir el discurso de Netanyahu, por altavoces, a los residentes de Gaza”.

Asimismo, en medio de los anuncios de reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios países como Francia, Reino Unido y Australia en el marco de la Asamblea General, el premier dijo que su creación sería un "suicidio nacional" para Israel.

"La Autoridad Palestina es una institución corrupta hasta la médula", acusó Netanyahu.

"Israel no permitirá que nos impongan un estado terrorista. No cometeremos un suicidio nacional porque no tengan el coraje de enfrentarse a los medios hostiles y a las turbas antisemitas que exigen la sangre de Israel", agregó.