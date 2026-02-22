¿Es necesaria la reforma electoral propuesta por la presidente de México, Claudia Sheinbaum?

Este martes se prevé que sea presentada ante el congreso de México la reforma electoral propuesta por la presidencia de Claudia Sheinbaum y que ha tenido dificultades para alinear a los aliados.

Al respecto hablaron en Mesa de Periodista Luis Miguel González, director editorial de El Economista; Rafael Cardona, periodista y columnista de El Cristalazo; y Primitivo Olvera, periodista del Grupo Fórmula.

“Creo que hay una solución a un problema que no existe. En un país donde tenemos tantos problemas reales darle prioridad a este reforma suena un poco a forzar la mano. Morena”, aseveró Luis Miguel.

“La reforma electoral es producto de un capricho del gobierno anterior y será un encargo que será mal cumplido, porque es un asunto no solamente innecesario, sino inútil”, puntualizó Rafael.

“Morena y la presidenta se están desgastando de una manera absurda porque no hace falta esta reforma”, indicó Primitivo.