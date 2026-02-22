NTN24
Domingo, 22 de febrero de 2026
México

¿Es necesaria la reforma electoral propuesta por la presidente de México, Claudia Sheinbaum?

febrero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
Analistas consideran que esta reforma no es más que un capricho del gobierno anterior y que no hace falta.

Este martes se prevé que sea presentada ante el congreso de México la reforma electoral propuesta por la presidencia de Claudia Sheinbaum y que ha tenido dificultades para alinear a los aliados.

Al respecto hablaron en Mesa de Periodista Luis Miguel González, director editorial de El Economista; Rafael Cardona, periodista y columnista de El Cristalazo; y Primitivo Olvera, periodista del Grupo Fórmula.

o

Creo que hay una solución a un problema que no existe. En un país donde tenemos tantos problemas reales darle prioridad a este reforma suena un poco a forzar la mano. Morena”, aseveró Luis Miguel.

“La reforma electoral es producto de un capricho del gobierno anterior y será un encargo que será mal cumplido, porque es un asunto no solamente innecesario, sino inútil”, puntualizó Rafael.

Morena y la presidenta se están desgastando de una manera absurda porque no hace falta esta reforma”, indicó Primitivo.

Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

