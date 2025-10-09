Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

El llamativo concierto del presidente Milei en medio de una tormenta política y económica.

Mientras Argentina enfrenta pedidos de auxilio a Washington, el mandatario subió al escenario en Buenos Aires para un show que mezcló política, música y polémica.

Todo esto, además, ocurre tras la renuncia de José Luis Espert, envuelto en sospechas de vínculos con el narcotráfico, y nuevas acusaciones de corrupción que salpican al entorno presidencial.

¿Fue un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Abrimos el debate en Ángulo de NTN24 con expertos.