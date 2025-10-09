Argentina
Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?
Abrimos el debate en Ángulo de NTN24 con expertos sobre el concierto de rock que ofreció el presidente Javier Milei.
El llamativo concierto del presidente Milei en medio de una tormenta política y económica.
Mientras Argentina enfrenta pedidos de auxilio a Washington, el mandatario subió al escenario en Buenos Aires para un show que mezcló política, música y polémica.
Todo esto, además, ocurre tras la renuncia de José Luis Espert, envuelto en sospechas de vínculos con el narcotráfico, y nuevas acusaciones de corrupción que salpican al entorno presidencial.
¿Fue un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?
