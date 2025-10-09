NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Jueves, 09 de octubre de 2025
Argentina

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Abrimos el debate en Ángulo de NTN24 con expertos sobre el concierto de rock que ofreció el presidente Javier Milei.

El llamativo concierto del presidente Milei en medio de una tormenta política y económica.

Mientras Argentina enfrenta pedidos de auxilio a Washington, el mandatario subió al escenario en Buenos Aires para un show que mezcló política, música y polémica.

Todo esto, además, ocurre tras la renuncia de José Luis Espert, envuelto en sospechas de vínculos con el narcotráfico, y nuevas acusaciones de corrupción que salpican al entorno presidencial.

¿Fue un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Abrimos el debate en Ángulo de NTN24 con expertos.

Temas relacionados:

Argentina

Javier Milei

Concierto

Gobierno de Argentina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La justicia no lo devolverá con vida, pero nos dará la satisfacción de que los verdaderos culpables sean condenados": Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"De la nada Trump produce hechos políticos de una trascendencia extraordinaria": Héctor Schamis sobre avances en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump dice que la liberación de rehenes será a inicios de la próxima semana y planea viajar a Egipto tras acuerdo entre Israel y Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Israel

Israel y Hamás firman oficialmente el principio del acuerdo de paz: esto es lo que pasará en las próximas horas

Ronald Ojeda - Archivo
Régimen venezolano

"La justicia no lo devolverá con vida, pero nos dará la satisfacción de que los verdaderos culpables sean condenados": Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile

Cine venezolano | Foto Canva
Ponte al Día

Miami celebra el talento venezolano: siete películas se proyectan en la novena edición de Cinema Venezuela

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Benjamín Netanyahu

"Un gran día para Israel, traeremos a casa a todos nuestros preciados rehenes": Benjamin Netanyahu celebra firma de la primera parte del acuerdo con Hamás

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"De la nada Trump produce hechos políticos de una trascendencia extraordinaria": Héctor Schamis sobre avances en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Más de Actualidad

Ver más
Imagen de cortesía del Sistema de Alerta de Tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) -Foto: AFP
Alerta

Emiten alerta de tsunami tras fuerte sismo de 7,8 que sacudió las costas del oeste de Rusia

Nicolás Maduro y despliegue militar en el Caribe - Foto: EFE
Donald Trump

“El objetivo de la misión de EE. UU. es sacar del poder a Maduro sin usar fuerzas armadas terrestres”: experto en derecho internacional

Diosdado y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Envía un mensaje fuerte a los narcotraficantes, que son los actuales mandatarios en Venezuela, de que el juego se acabó": exagente de la DEA sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Imagen de cortesía del Sistema de Alerta de Tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) -Foto: AFP
Alerta

Emiten alerta de tsunami tras fuerte sismo de 7,8 que sacudió las costas del oeste de Rusia

Nicolás Maduro y despliegue militar en el Caribe - Foto: EFE
Donald Trump

“El objetivo de la misión de EE. UU. es sacar del poder a Maduro sin usar fuerzas armadas terrestres”: experto en derecho internacional

Diosdado y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Envía un mensaje fuerte a los narcotraficantes, que son los actuales mandatarios en Venezuela, de que el juego se acabó": exagente de la DEA sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

El presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

Selección de Venezuela y César Farías, entrenador venezolano - Fotos: EFE
La Vinotinto

Revelan que la FVF se reuniría con entrenador mundialista para concretar su llegada a La Vinotinto y que César Farías estuvo en conversaciones

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
Bolsonaro

Las causas por las que el expresidente Jair Bolsonaro permanece hospitalizado en Brasilia

Álvaro Uribe - EFE
Política

El expresidente Álvaro Uribe planea volver al Congreso de Colombia en 2026, según el director del partido Centro Democrático

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda