NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Jueves, 26 de febrero de 2026
Aviones de combate

EE. UU. prueba impresionante avión F-35 con IA integrada que detecta objetivos y ataca de forma autónoma

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Caza F-35 | Foto @DeptofWar
Caza F-35 | Foto @DeptofWar
El proyecto fue nombrado como “Overwatch” y es un trabajo conformado por la Fuerza Aérea Nellis.

La corporación líder mundial de la industria aeroespacial de defensa y seguridad, Lockheed Martin, probó con éxito el caza F-35 Lightning que tiene comandos de inteligencia artificial que ha cruzado los limites de la tecnología aeroespacial.

o

El proyecto fue nombrado como “Overwatch” y es un trabajo conformado por la Fuerza Aérea Nellis, Nevada, un modelo IA/aprendizaje automático, desarrollado y entrenado por la organización de Estados Unidos.

Al integrar IA al sistema de misión F-35 ayudará a los pilotos a detectar amenazas con mayor rapidez, lo que le permite tomar acción más rápido, puesto que los operadores no tienen tiempo para sintetizar datos en combate.

Jake Wetz, vicepresidente de Sistemas de Combate del F-35 en Lockheed Martin, explicó que “esta es una demostración de la tecnología de sexta generación aplicada a una plataforma de quinta generación”.

Características más destacadas del F-35 integrado a la IA

  • Posee capacidad de Identificación de Combate (Combat ID)
  • Integra fusión de información del F-35.
  • Software inalámbrico en tiempo real para el sistema de combate multimisión Aegis en buques.

Operación del F-35

En la Base Aérea Nellis, se evidenció que el algoritmo no solo distinguió señales dudosas, sino que permitió etiquetar nuevas emisiones, reentrenar el modelo en cuestión de minutos y cargar la versión actualizada dentro del mismo ciclo de planificación.

o

El resultado marca un paso importante para la información del sistema clásico y la del nuevo modelo que convivieron en pantalla, reduciendo la latencia en la toma de decisiones y descargando al piloto de parte de la carga cognitiva en un entorno donde cada segundo es importante.

La “capacidad de reprogramar el modelo de IA en tierra y tener esas actualizaciones disponibles para la siguiente misión, es un paso esencial para mantener la ventaja táctica en un entorno de amenazas en rápida evolución”, concluyó Wertz.

Temas relacionados:

Aviones de combate

Fuerzas Militares

Estados Unidos

Inteligencia Artificial

Tecnología

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder": Alejandro Hernández advierte sobre la estrategia del régimen venezolano ante la presión de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez “está capitulando en nombre de un régimen derrotado”: Antonio Ledezma

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Han abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles": duro análisis sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

"No me extrañaría que se haya guardado un as político": experto sobre posibles anuncios de Trump sobre Cuba o Venezuela en su Discurso del Estado de la Unión

Pedido de liberación de Antonio Sequea y Fernando Noya | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Director ejecutivo de ExxonMobil | Foto AFP
Petróleo

Exxon Mobil promete acelerar el desarrollo gasífero en Guyana y pide permisos rápidos para avanzar en el proyecto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

"No me extrañaría que se haya guardado un as político": experto sobre posibles anuncios de Trump sobre Cuba o Venezuela en su Discurso del Estado de la Unión

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Juicio contra Maduro

Aplazan audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras solicitud de la Fiscalía de Nueva York

Pedido de liberación de Antonio Sequea y Fernando Noya | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Director ejecutivo de ExxonMobil | Foto AFP
Petróleo

Exxon Mobil promete acelerar el desarrollo gasífero en Guyana y pide permisos rápidos para avanzar en el proyecto

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, integrantes de la dictadura venezolana - Foto: AFP
Ley de Amnistía

Delcy Rodríguez promulga ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional del régimen que administra: "Hay que saber pedir perdón"

Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

Delcy Rodríguez se refirió a ley de amnistía en Venezuela para presos políticos anunciada después de la captura de Maduro y dijo que está "trabajando intensamente"

El presidente Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping - Foto EFE
Donald Trump

Estados Unidos advirtió que está listo para reanudar ensayos de armas nucleares y acusó a China de hacer pruebas secretas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre