EE. UU. prueba impresionante avión F-35 con IA integrada que detecta objetivos y ataca de forma autónoma

La corporación líder mundial de la industria aeroespacial de defensa y seguridad, Lockheed Martin, probó con éxito el caza F-35 Lightning que tiene comandos de inteligencia artificial que ha cruzado los limites de la tecnología aeroespacial.

VEA TAMBIÉN Oficial retirado de Estados Unidos advierte que el Gobierno Trump podría iniciar una "acción contundente y específica" contra el régimen cubano o

El proyecto fue nombrado como “Overwatch” y es un trabajo conformado por la Fuerza Aérea Nellis, Nevada, un modelo IA/aprendizaje automático, desarrollado y entrenado por la organización de Estados Unidos.

Al integrar IA al sistema de misión F-35 ayudará a los pilotos a detectar amenazas con mayor rapidez, lo que le permite tomar acción más rápido, puesto que los operadores no tienen tiempo para sintetizar datos en combate.

Jake Wetz, vicepresidente de Sistemas de Combate del F-35 en Lockheed Martin, explicó que “esta es una demostración de la tecnología de sexta generación aplicada a una plataforma de quinta generación”.

Características más destacadas del F-35 integrado a la IA

Posee capacidad de Identificación de Combate (Combat ID)

Integra fusión de información del F-35.

Software inalámbrico en tiempo real para el sistema de combate multimisión Aegis en buques.

Operación del F-35

En la Base Aérea Nellis, se evidenció que el algoritmo no solo distinguió señales dudosas, sino que permitió etiquetar nuevas emisiones, reentrenar el modelo en cuestión de minutos y cargar la versión actualizada dentro del mismo ciclo de planificación.

VEA TAMBIÉN Congresista de Estados Unidos muestra con orgullo en la entrada de su oficina el cartel de “Maduro capturado” o

El resultado marca un paso importante para la información del sistema clásico y la del nuevo modelo que convivieron en pantalla, reduciendo la latencia en la toma de decisiones y descargando al piloto de parte de la carga cognitiva en un entorno donde cada segundo es importante.

La “capacidad de reprogramar el modelo de IA en tierra y tener esas actualizaciones disponibles para la siguiente misión, es un paso esencial para mantener la ventaja táctica en un entorno de amenazas en rápida evolución”, concluyó Wertz.