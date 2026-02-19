NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Caso Epstein

Policía británica arresta al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, por sospecha de "mala conducta" en relación con el caso Epstein

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Expríncipe Andrés / AFP
La policía inglesa arrestó al expríncipe Andrés este jueves, día de su cumpleaños 66, por "sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público" durante su etapa como enviado comercial, en relación con el caso Epstein.

La policía local de Thames Valley, donde se sitúa la residencia Royal Lodge en la que Andrés vivía hasta hace poco, confirmó en un comunicado la detención.

"Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público", indicó la policía, que no nombra al sospechoso como es costumbre en el país.

El comunicado de la policía añadió que se están llevando a cabo registros en dos direcciones en Inglaterra, en aparente relación con estas acusaciones.

El pasado 11 de febrero salieron a la luz nuevos documentos que parecen indicar que el hermano del rey Carlos III transmitió informaciones confidenciales a Jeffrey Epstein. La fiscalía informó que está "en contacto" con la policía sobre esas sospechas.

El expríncipe, hoy apartado de la vida pública, era entonces representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

Según un correo electrónico dirigido al financiero y delincuente sexual estadounidense, fechado el 24 de diciembre de 2010, el expríncipe remitió "un informe confidencial" sobre oportunidades de inversión en Afganistán.

El correo se sumaba a otros documentos, también incluidos en los archivos Epstein, que sugieren que en 2010 el expríncipe Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.

La policía regional de Windsor indicó entonces que está "examinando esta información" sobre Andrew Moutbatten-Windsor, como debe ser llamado ahora tras ser desposeído de sus cargos aristocráticos.

Estos documentos se añaden a las acusaciones de agresión sexual formuladas contra el expríncipe por Virginia Giuffre, que se suicidó en 2025.

Una segunda mujer afirmó posteriormente, a través de su abogado, que Epstein la envió a Inglaterra en 2010 para mantener relaciones sexuales con el hijo de la reina Isabel II.

Otro abogado estadounidense sostuvo que una de sus clientas relató que Epstein y el expríncipe la obligaron a mantener relaciones sexuales durante una fiesta en Florida en 2006.

La fiscalía también está en contacto con la policía de Londres en la investigación abierta sobre Peter Mandelson, exembajador británico en Washington, sospechoso de haber transmitido documentos confidenciales a Epstein.

La policía de Surrey, en el sureste de Inglaterra, informó el miércoles que había tenido conocimiento de un informe con partes censuradas que alegaba "trata de personas y agresiones sexuales contra un menor" entre 1994 y 1996 en el pueblo de Virginia Water.

El informe surgió en el último lote de millones de archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos procedentes de la investigación sobre Epstein, quien murió en prisión en 2019.

