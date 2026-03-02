NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
James Rodríguez

El golazo idéntico al de James Rodríguez en Brasil 2014 que le anotaron al equipo del entrenador venezolano César Farías

marzo 2, 2026
Por: Luis Cifuentes
James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
La liga ecuatoriana fue escenario de un golazo idéntico al que marcó el jugador de la Selección Colombia en la cita orbital de hace 12 años.

James Rodríguez se consagró como gran figura de la Selección Colombia tras anotar uno de los tantos más importantes de la historia del fútbol de su país.

Se trata del gol que anotó el ‘10’ de la Selección Colombia en la victoria 2 a 0 ante a Uruguay en los octavos de final de la Copa del Mundo de Brasil 2014.

El tanto, que tuvo como gran recurso un control con el pecho y luego un disparo potente, fue reconocido como el mejor gol de ese año por la FIFA.

Durante este fin de semana, el gol anotado por James fue reproducido casi con exactitud por un equipo del fútbol ecuatoriano.

Se trata de Deportivo Cuenca, que, a través del jugador David González, anotó un golazo a los 46 minutos para el triunfo de su equipo ante Barcelona de Guayaquil, club dirigido por el venezolano César Farías.

González recibió un rebote que controló con el pecho y luego convirtió en gol tras un disparo fenomenal.

Su gol aportó a la victoria de Deportivo Cuenca 2 a 1 ante Barcelona de Guayaquil y su primer triunfo en la liga ecuatoriana.

Los aficionados no dudaron en reconocer el gran gesto técnico del jugador ecuatoriano e incluso pidieron que sea parte de los nominados al Premio Puskás de la FIFA.

Fue un golazo lo vi en vivo y directo en el estadio, me hizo recordar el gol de James en el mundial 2014”; “Cuánto debió haber esperado decir el pelado este decir algo ‘A lo James’”; “Pinta Puskás”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

