NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Jueves, 26 de febrero de 2026
Marcelo Gallardo - Foto: EFE
Marcelo Gallardo - Foto: EFE
Fútbol brasileño

Marcelo Gallardo estaría dentro de los candidatos para llegar a otro club histórico en Sudamérica

febrero 26, 2026
Por: Natalya Baquero González
Este jueves el “Muñeco” le pondrá punto final a su segundo ciclo con River Plate.

El conjunto brasileño, Vasco da Gama, se encuentra en búsqueda de un nuevo entrenador, luego de poner punto final a su vínculo con el entrenador Fernando Diniz, quien fue destituido el pasado fin de semana tras la derrota ante Fluminense.

o

“Vasco da Gama informa que Fernando Diniz ya no es el técnico del equipo. Junto con él, los asistentes Ricardo Cobalchini y Evandro Fornari, y el entrenador físico Wagner Bertelli también abandonan el club”, informó el pasado domingo el club en sus redes sociales.

En las últimas horas se ha conocido que los Gigantes de la Colina tendrían dentro de sus opcionados para reemplazar a Diniz a un experimentado entrenador argentino.

De acuerdo con la información compartida por el periodista deportivo colombiano Cesar Augusto Londoño, Vasco tendría en su lista al “Muñeco” Gallardo, quien podría dirigir a los futbolistas colombianos Johan Rojas, Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Marino Hinestroza, quienes militan en el club brasileño.

“Marcelo Gallardo, quien se despide de River, primer candidato para dirigir Vasco da Gama”, indicó en su cuenta de X.

De momento y mientras las directivas del Gigante de la Colina al próximo técnico, el equipo estará a cargo de Bruno Lazaroni.

Gallardo habría entrado en la lista de candidatos para dirigir a Vasco da Gama, luego de conocerse que este jueves pondrá punto final a su segundo ciclo con River Plate de Argentina, luego de que los resultados no lo acompañaran durante su último proceso.

o

En el juego ante Banfield en el Monumental por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026, el estratega argentino de 50 años se despedirá del conjunto Millonario.

Marcelo Gallardo deja las filas del equipo de la Banda Cruzada, luego de disputar 85 encuentros, en los cuales obtuvo 35 triunfos, 32 empates y 18 derrotas para un rendimiento del 53 %.

Temas relacionados:

Fútbol brasileño

River Plate

Marcelo Gallardo

Fútbol argentino

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder": Alejandro Hernández advierte sobre la estrategia del régimen venezolano ante la presión de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez “está capitulando en nombre de un régimen derrotado”: Antonio Ledezma

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Han abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles": duro análisis sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
Uniforme de Caribes de Anzoátegui - Foto de referencia: EFE
LVBP

La final de la LVBP se torna electrizante con la nueva victoria de Caribes sobre Magallanes: así va la serie que hoy completa su sexto partido

James Rodríguez, volante de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez recibió una noticia sobre su visa para poder jugar en Estados Unidos con su nuevo club

VAR | Foto: AFP
UEFA

La UEFA apunta contra el uso que se le da al VAR en los partidos: "Nos encanta el fútbol por su intensidad y sus emociones, no por las demoras"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gas y Petróleo

El presidente Gustavo Petro asegura que Colombia importará gas venezolano "más barato"

Foto de referencia (EFE)
Manifestaciones

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Marte | Foto Canva
Marte

Una tormenta de polvo en Marte revela nuevas pistas sobre el agua perdida del planeta

Captura de Nicolás Maduro - Impresiones de Video
Maduro capturado

Trump volvió a hablar del arma "desorientadora" usada por EE. UU. en Venezuela para capturar a Maduro: "No alcanzaron a hacer ni un solo disparo"

Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Foto: EFE
México

México anunció que enviará ayuda humanitaria a Cuba en medio de la presión de EE. UU. hacia la isla

Nicolás Maduro, capturado en Nueva York
Nicolás Maduro

Desconfianza en Delcy Rodríguez, apariciones pregrabadas y fiestas de fin de año más íntimas: así fueron los últimos días de Maduro antes de su captura

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"Para ejecutar el 3 de enero de 2026 EE. UU. se tuvo que rodear de una red extensa y profunda de traidores del entorno de Maduro": David Placer quien publicó audios de 'El Pollo' Carvajal

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre