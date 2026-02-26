Marcelo Gallardo estaría dentro de los candidatos para llegar a otro club histórico en Sudamérica

El conjunto brasileño, Vasco da Gama, se encuentra en búsqueda de un nuevo entrenador, luego de poner punto final a su vínculo con el entrenador Fernando Diniz, quien fue destituido el pasado fin de semana tras la derrota ante Fluminense.

VEA TAMBIÉN El argentino Fernando ‘Bocha’ Batista sería el nuevo entrenador de importante selección de Latinoamérica o

“Vasco da Gama informa que Fernando Diniz ya no es el técnico del equipo. Junto con él, los asistentes Ricardo Cobalchini y Evandro Fornari, y el entrenador físico Wagner Bertelli también abandonan el club”, informó el pasado domingo el club en sus redes sociales.

En las últimas horas se ha conocido que los Gigantes de la Colina tendrían dentro de sus opcionados para reemplazar a Diniz a un experimentado entrenador argentino.

De acuerdo con la información compartida por el periodista deportivo colombiano Cesar Augusto Londoño, Vasco tendría en su lista al “Muñeco” Gallardo, quien podría dirigir a los futbolistas colombianos Johan Rojas, Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Marino Hinestroza, quienes militan en el club brasileño.

“Marcelo Gallardo, quien se despide de River, primer candidato para dirigir Vasco da Gama”, indicó en su cuenta de X.

De momento y mientras las directivas del Gigante de la Colina al próximo técnico, el equipo estará a cargo de Bruno Lazaroni.

Gallardo habría entrado en la lista de candidatos para dirigir a Vasco da Gama, luego de conocerse que este jueves pondrá punto final a su segundo ciclo con River Plate de Argentina, luego de que los resultados no lo acompañaran durante su último proceso.

VEA TAMBIÉN Jhon Arias se reencontró con sus excompañeros en la victoria de Palmeiras sobre Fluminense en el Brasileirão o

En el juego ante Banfield en el Monumental por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026, el estratega argentino de 50 años se despedirá del conjunto Millonario.

Marcelo Gallardo deja las filas del equipo de la Banda Cruzada, luego de disputar 85 encuentros, en los cuales obtuvo 35 triunfos, 32 empates y 18 derrotas para un rendimiento del 53 %.