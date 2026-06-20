A pesar de ser una región que celebra elecciones con frecuencia, América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario.

Líderes como Evo Morales, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, y Pedro Sánchez, junto a regímenes dictatoriales en La Habana, Managua y Caracas, están minando las bases democráticas y promueven un discurso centrado en la soberanía y el pueblo, mientras degradan las instituciones y atentan contra la libertad individual.

Estos personajes llegan al poder para perpetuarse en él y como el fracaso es el resultado seguro, culpan al mercado por el fracaso de la economía y a cualquier conspiración extranjera por el deterioro en la seguridad.

En países como México y Brasil, líderes de izquierda radical están llevando a sus naciones hacia crisis significativas.

Claudia Sheinbaum, por ejemplo, quien sigue la línea de Andrés Manuel López Obrador en México, ha visto cómo su mandato está vinculado a un aumento en la violencia y la corrupción.

Por su parte, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, regresó al poder con promesas de responsabilidad fiscal, pero rápidamente cayó en políticas de gasto fácil que incrementan el déficit económico.

Sin embargo, el destino de América Latina aún no está completamente definido. Ejemplos como la elección reciente de Javier Milei en Argentina e iniciativas en naciones como Chile, Bolivia, Perú y Colombia, muestran que aún existe un interés latente por defender la democracia liberal.

Enrique Ghersi, abogado y profesor universitario, analiza la política latinoamericana en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.