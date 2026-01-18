NTN24
Domingo, 18 de enero de 2026
Domingo, 18 de enero de 2026
Accidente de tren

Varios muertos y heridos en un accidente de dos trenes en Córdoba, al sur de España

enero 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El tren de alta velocidad AVE de la compañía nacional de ferrocarriles españoles RENFE (R) se ve junto al tren de alta velocidad del operador privado Iryo de la empresa ILSA en la estación de Atocha en Madrid, el 26 de febrero de 2023-Foto: AFP
El tren de alta velocidad AVE de la compañía nacional de ferrocarriles españoles RENFE (R) se ve junto al tren de alta velocidad del operador privado Iryo de la empresa ILSA en la estación de Atocha en Madrid, el 26 de febrero de 2023-Foto: AFP
Los reportes indican que uno de los trenes se descarriló, lo que ocasionó un fuerte choque con otro tren.

Al menos unas siete personas perdieron la vida y varias más han resultado heridas luego que dos trenes colisionaran cerca de Adamuz, en la provincia española de Córdoba (sur).

Los reportes indican que uno de los trenes se descarriló, lo que ocasionó un fuerte choque con otro tren que circulaba en la vía contraria, según informó la Guardia Civil.

"Hay 5 fallecidos", anunció la Guardia Civil en un breve mensaje a la prensa, mientras que los servicios de emergencia alertaron que hay varios heridos en el lugar y algunas personas se mantienen atrapadas en los trenes.

Mientras que algunos reportan que ya son siete las personas que perdieron la vida.

o

“En este momento se encuentra interrumpido el servicio de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía. Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Cuidad Real y Puertollano se prestan con normalidad”, mencionó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes, en redes sociales.

Imágenes difundidas por la televisión local muestran a los trenes que se habían descarrilado rodeados de civiles, mientras los equipos de emergencia tratan de ayudar a los heridos por el accidente.

La cadena pública RNE entrevistó a un periodista que viajaba en uno de los trenes, quien detalló que el choque se sintió como “un terremoto”, el cual estremeció el vagón en el que viajaba.

Luego del accidente, los ocupantes del vagón tomaron los martillos de emergencia y rompieron las ventanas para salir del convoy y ponerse a salvo.

Los reportes de la prensa local indican que al menos 300 personas viajaban en el tren de Yrio y alrededor de 100 pasajeros estaban en el otro tren, el cual pertenece a la empresa Renfe.

Luego del accidente, el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se mostró preocupado en redes por el grave accidente e indicó que se enviaron los servicios de emergencia y apoyo logístico para ayudar a salvaguardar la vida de los afectados.

Asimismo, el presidente español Pedro Sánchez anunció en su cuenta de X que se está trabajando con todas las autoridades y los servicios de emergencia para “auxiliar a los pasajeros”.

o

Por lo pronto, la circulación de los trenes en Madrid y Andalucía se mantiene suspendida, mientras numerosas personas se mantienen en las estaciones esperando si pueden viajar a sus destinos.

Temas relacionados:

Accidente de tren

España

Emergencia

Tragedia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Está obligada a facilitar la transición, si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”: Pedro Urruchurtu explica lo que hay detrás de las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Era el momento preciso para sacar al régimen, simplemente quitar a Maduro no acababa al régimen”: Exasesor de seguridad de Trump

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Crisis en Venezuela

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Rafael Tudares yerno de Edmundo González - Fotos: X MarianaGTudares y AFP
Edmundo González

“La paz es vivir sin miedo, sin incertidumbre”: el mensaje de la hija de presidente democrático de Venezuela, Edmundo González, quien suplica una prueba de supervivencia de su esposo tras un año de detención

Aviones de la aerolínea Copa Airlines - Foto: EFE
Vuelos

Aerolíneas comienzan a reanudar vuelos hacia Venezuela y confirman fechas del restablecimiento de operaciones

Foto de migrantes (AFP)
España

Llegada de migrantes irregulares a España bajó más de 40% en 2025: estas serían las razones

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Astronautas Oleg Platonov, Kimiya Yui, Mike Fincke y Zena Cardman – Fotos AFP
Estación Espacial Internacional

Astronautas de la NASA y SpaceX regresarán a la Tierra antes de lo planeado por misterioso problema médico en la Estación Espacial Internacional

Rafael Tudares yerno de Edmundo González - Fotos: X MarianaGTudares y AFP
Edmundo González

“La paz es vivir sin miedo, sin incertidumbre”: el mensaje de la hija de presidente democrático de Venezuela, Edmundo González, quien suplica una prueba de supervivencia de su esposo tras un año de detención

Aviones de la aerolínea Copa Airlines - Foto: EFE
Vuelos

Aerolíneas comienzan a reanudar vuelos hacia Venezuela y confirman fechas del restablecimiento de operaciones

Foto de migrantes (AFP)
España

Llegada de migrantes irregulares a España bajó más de 40% en 2025: estas serían las razones

Video de la CIA para reclutar informantes en China - Foto: Captura de video
CIA

"Queremos saber la verdad sobre China": la CIA publica inquietante video en mandarín con instructivo para ser informante de la agencia

Presos políticos en Venezuela | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal confirma excarcelación de Didelis Raquel Corredor y de Antonio Gerardo Buzzetta

Felipe González, expresidente del gobierno español / FOTO: NTN24
Presos políticos en Venezuela

"Usar presos como moneda de cambio es un comercio de carne humana": Felipe González, expresidente del gobierno español

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre