Varios muertos y heridos en un accidente de dos trenes en Córdoba, al sur de España

Al menos unas siete personas perdieron la vida y varias más han resultado heridas luego que dos trenes colisionaran cerca de Adamuz, en la provincia española de Córdoba (sur).

Los reportes indican que uno de los trenes se descarriló, lo que ocasionó un fuerte choque con otro tren que circulaba en la vía contraria, según informó la Guardia Civil.

"Hay 5 fallecidos", anunció la Guardia Civil en un breve mensaje a la prensa, mientras que los servicios de emergencia alertaron que hay varios heridos en el lugar y algunas personas se mantienen atrapadas en los trenes.

Mientras que algunos reportan que ya son siete las personas que perdieron la vida.

“En este momento se encuentra interrumpido el servicio de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía. Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Cuidad Real y Puertollano se prestan con normalidad”, mencionó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes, en redes sociales.

Imágenes difundidas por la televisión local muestran a los trenes que se habían descarrilado rodeados de civiles, mientras los equipos de emergencia tratan de ayudar a los heridos por el accidente.

La cadena pública RNE entrevistó a un periodista que viajaba en uno de los trenes, quien detalló que el choque se sintió como “un terremoto”, el cual estremeció el vagón en el que viajaba.

Luego del accidente, los ocupantes del vagón tomaron los martillos de emergencia y rompieron las ventanas para salir del convoy y ponerse a salvo.

Los reportes de la prensa local indican que al menos 300 personas viajaban en el tren de Yrio y alrededor de 100 pasajeros estaban en el otro tren, el cual pertenece a la empresa Renfe.

Luego del accidente, el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se mostró preocupado en redes por el grave accidente e indicó que se enviaron los servicios de emergencia y apoyo logístico para ayudar a salvaguardar la vida de los afectados.

Asimismo, el presidente español Pedro Sánchez anunció en su cuenta de X que se está trabajando con todas las autoridades y los servicios de emergencia para “auxiliar a los pasajeros”.

VEA TAMBIÉN La DEA estaría detrás de Delcy Rodríguez desde 2018 como "objetivo prioritario", según registros obtenidos por la agencia AP o

Por lo pronto, la circulación de los trenes en Madrid y Andalucía se mantiene suspendida, mientras numerosas personas se mantienen en las estaciones esperando si pueden viajar a sus destinos.