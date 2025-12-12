Comando Sur muestra cómo son los entrenamientos de ataque con drones en Puerto Rico en el marco de la Operación Lanza del Sur

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), responsable de operaciones militares en Latinoamérica, reveló cómo son los entrenamientos de ataque con drones en Puerto Rico en el marco del despliegue militar en el Caribe contra carteles de la droga.

Mediante una publicación en su cuenta de X, el SOUTHCOM publicó una fotografía de marines fusileros cargando “una ojiva simulada en un dron con vista en primera persona Neros Archer durante el entrenamiento de ataque con drones en el Campamento Santiago”.

VEA TAMBIÉN Con video de alto nivel cinematográfico, revelan entrenamiento sobre drones de ataque que han recibido los marines estadounidenses en el Caribe o

En la descripción, el comando militar estadounidense indicó que fuerzas militares están desplegadas en el área de su responsabilidad en apoyo a la Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra y las prioridades del presidente Donald Trump “para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional”.

Desde agosto, Washington desplegó una flota de buques de guerra sin precedentes en el Caribe, supuestamente con el objetivo de atacar carteles de la droga, entre ellos el denominado Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

VEA TAMBIÉN La maniobra del régimen de Maduro en respuesta al asecho de Estados Unidos y su despliegue en el Caribe o

Para septiembre, las fuerzas desplegadas en aguas internacionales comenzaron a llevar a cabo ataques contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas, tanto en el Caribe como en el Pacífico.

Estados Unidos acusa al régimen venezolano de estar detrás del tráfico de drogas con destino a Norteamérica.

Aunque la Administración del presidente Trump asegura que sus operaciones son contra el narcotráfico, Maduro alega que el despliegue militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo y quedarse con los yacimientos de petróleo del país.

A la fecha, los ataques de Estados Unidos en aguas internacionales dejan al menos 80 presuntos narcotraficantes muertos y decenas de embarcaciones destruidas.