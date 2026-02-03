"Hay un riesgo muy grande de que nos repitan el Pacto de La Picota": Juan Carlos Pinzón sobre audios de alias "Pipe Tuluá", extraditado a EE. UU.

El exministro de Defensa y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón se refirió en entrevista con NTN24 sobre encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.

"Lo más importante es que Colombia no siga siendo el hazmerreír del mundo y de los Estados Unidos", afirmó.

Según su análisis, Petro "entró por una puertica de al lado, no hay rueda de prensa" y destacó que "ciertamente no fue una visita de Estado".

Explicó que “no hubo honores, reconocimiento ni reunión de delegaciones en la sala contigua al Salón Oval, elementos característicos de estos encuentros de alto nivel”.

“A Gustavo Petro no le han dado la estatura que merece un presidente de Colombia”, agregó.

Respecto a la política antidrogas, el candidato presidencial presentó cifras contundentes: "Colombia tiene la mayor producción de cocaína en su historia, cerca de 3.000 toneladas métricas de cocaína, y escasamente incauta el 30% de lo que se produce".

El político advirtió que actualmente "se están yendo cerca de 2.000 toneladas métricas de cocaína al año" que fortalecen las finanzas del ELN, el Clan del Golfo y múltiples bandas criminales.

Pinzón también se refirió a los audios de alias "Pipe Tuluá", criminal recientemente extraditado a Estados Unidos, en los que señala que Juan Fernando Petro, hermano del presidente, habría recibido dinero ilegal para financiar la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro al poder.

"Lo que ha presentado Vicky es un tema muy grave. Ella ha sido una gran periodista y sigue actuando con este olfato periodístico, recibió esta información y se la ha contado del país", afirmó Pinzón.

“Lo que me preocupa más es que nos vayan a montar otro Pacto de La Picota", agregó

Entretanto, Pinzón reveló que antes de la reunión entre el presidente Donald Trump y autoridades colombianas, dejó un mensaje al secretario de Estado Marco Rubio sobre la necesidad de proteger las elecciones en Colombia.

"Hay que cuidar las elecciones en Colombia. Aquí hay un riesgo muy grande de que nos repitan el Pacto de la Picota", advirtió.