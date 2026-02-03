NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Martes, 03 de febrero de 2026
Estados Unidos

"Hay un riesgo muy grande de que nos repitan el Pacto de La Picota": Juan Carlos Pinzón sobre audios de alias "Pipe Tuluá", extraditado a EE. UU.

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exministro de Defensa y precandidato presidencial se refirió al encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.

El exministro de Defensa y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón se refirió en entrevista con NTN24 sobre encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.

"Lo más importante es que Colombia no siga siendo el hazmerreír del mundo y de los Estados Unidos", afirmó.

Según su análisis, Petro "entró por una puertica de al lado, no hay rueda de prensa" y destacó que "ciertamente no fue una visita de Estado".

Explicó que “no hubo honores, reconocimiento ni reunión de delegaciones en la sala contigua al Salón Oval, elementos característicos de estos encuentros de alto nivel”.

o

“A Gustavo Petro no le han dado la estatura que merece un presidente de Colombia”, agregó.

Respecto a la política antidrogas, el candidato presidencial presentó cifras contundentes: "Colombia tiene la mayor producción de cocaína en su historia, cerca de 3.000 toneladas métricas de cocaína, y escasamente incauta el 30% de lo que se produce".

El político advirtió que actualmente "se están yendo cerca de 2.000 toneladas métricas de cocaína al año" que fortalecen las finanzas del ELN, el Clan del Golfo y múltiples bandas criminales.

Pinzón también se refirió a los audios de alias "Pipe Tuluá", criminal recientemente extraditado a Estados Unidos, en los que señala que Juan Fernando Petro, hermano del presidente, habría recibido dinero ilegal para financiar la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro al poder.

"Lo que ha presentado Vicky es un tema muy grave. Ella ha sido una gran periodista y sigue actuando con este olfato periodístico, recibió esta información y se la ha contado del país", afirmó Pinzón.

“Lo que me preocupa más es que nos vayan a montar otro Pacto de La Picota", agregó

Entretanto, Pinzón reveló que antes de la reunión entre el presidente Donald Trump y autoridades colombianas, dejó un mensaje al secretario de Estado Marco Rubio sobre la necesidad de proteger las elecciones en Colombia.

"Hay que cuidar las elecciones en Colombia. Aquí hay un riesgo muy grande de que nos repitan el Pacto de la Picota", advirtió.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Colombia

Gustavo Petro

Donald Trump

Extradición

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay un riesgo muy grande de que nos repitan el Pacto de La Picota": Juan Carlos Pinzón sobre audios de alias "Pipe Tuluá", extraditado a EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto entregó un balance de los cambios en Venezuela al cumplirse un mes de la captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
'Estrella de Tierra Pura', el zafiro más grande del mundo | Foto: AFP
Sri Lanka

Hallan en Sri Lanka la 'Estrella de Tierra Pura', el zafiro más grande del mundo valuado en más de 300 millones de dólares

Donald Trump - EFE
La Noche

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Policía antidisturbios iraní - Foto EFE
Protestas Irán

Italia se suma a la lista de países que instan a sus ciudadanos a abandonar Irán por problemas de seguridad

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
'Estrella de Tierra Pura', el zafiro más grande del mundo | Foto: AFP
Sri Lanka

Hallan en Sri Lanka la 'Estrella de Tierra Pura', el zafiro más grande del mundo valuado en más de 300 millones de dólares

Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Hijo de Nicolás Maduro asegura que "no está planteado" celebrar "elecciones" en Venezuela y que no hay ningún lapso de tiempo corriendo para Delcy Rodríguez

Donald Trump - EFE
La Noche

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Policía antidisturbios iraní - Foto EFE
Protestas Irán

Italia se suma a la lista de países que instan a sus ciudadanos a abandonar Irán por problemas de seguridad

Lionel Messi se proclamó con el Inter Miami de la MLS 2025 - Foto: EFE
Inter de Miami

Lionel Messi desató locura en Medellín: así fue su llegada con Inter Miami

Jugadores de la selección de Argentina - Foto: AFP
Selección Argentina

Alarma en la selección de Argentina de Lionel Scaloni; jugador clave sufrió fuerte lesión que lo dejaría fuera del Mundial de 2026

Pete Hegseth | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Jefe del Pentágono dijo que cerca de 200 militares estadounidenses entraron a Caracas para capturar a Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre