"Petro actúa como el jefe de debate de Iván Cepeda; siente que está por encima del escrutinio y que puede hacer lo que le da la gana": Alejandro Gaviria sobre elecciones presidenciales en Colombia

Colombia se prepara para una jornada electoral histórica este domingo 31 de mayo, cuando millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Doce fórmulas aspiran a ocupar la Casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto, en un proceso marcado por la tensión política y las preocupaciones sobre el orden público.

El proceso se desarrolla en un contexto complejo tras cuatro años del primer gobierno de izquierda en Colombia, período señalado por analistas por escándalos de corrupción, inestabilidad en el Gabinete y una crisis de orden público.

La amenaza de una Asamblea Nacional Constituyente ha estado presente durante toda la administración de Petro, generando preocupación sobre el Estado de Derecho.

Al respecto, Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Educación, analizó las garantías democráticas del proceso.

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"Me parece que no podemos confundir las fallas del proceso electoral, cierta injerencia que ha tenido el gobierno, a llegar a decir que no hay democracia", afirmó.

Gaviria calificó como "antidemocrática" la actitud de Petro al cuestionar el sistema electoral colombiano.

El académico destacó que el presidente ha actuado como "jefe de debate" de Iván Cepeda, candidato oficialista, especialmente en las últimas dos semanas.

"El presidente de Colombia está en campaña. Ha sido el jefe de debate de Iván Cepeda y nada ha podido hacer la democracia colombiana para evitarlo. El presidente siente que está por encima del escrutinio y que puede hacer lo que le da la gana", afirmó.

Sobre el legado de Petro, Gaviria señaló cuatro grandes problemas: pérdida de control territorial, problemas fiscales, crisis en el sistema de salud y dificultades en el sector energético.

"Colombia va a entrar en un momento político distinto. Yo creo que con el presidente Petro ha surgido una especie de peronismo colombiano”, dijo.

Asimismo, expresó preocupación sobre la aceptación de resultados en caso de derrota oficialista. “Si no los acepta nuestra democracia va a entrar en una especie de encrucijada", aseveró.

Además, concluyó que con una palabra definiría al presidente Petro: ilusionista.