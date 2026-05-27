No serán de EE. UU.: este es el inusual país de origen de los nuevos y poderosos aviones que comprará Canadá para sus fuerzas militares

Un inusual país de origen que no es Estados Unidos —como solía serlo— proporcionará a las fuerzas militares de Canadá unas poderosas aeronaves para fortalecer su sistema de defensa general.

Y es que Canadá, que ha asegurado estar buscando reducir su dependencia de las empresas de defensa de Estados Unidos, anunció el miércoles sus planes de adquirir una flota de aviones de alerta temprana.

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Dicha flota de equipamiento militar, sin embargo, no será de tipo Boeing, opción que parecía ser la más viable para el país norteamericano, teniendo en cuenta sus adquisiciones previas y la cercanía con esa empresa, cuya sede está en Arlington, Virginia (Estados Unidos).

En lugar de Boeing, una de las corporaciones aeroespaciales más grandes del mundo y el mayor fabricante de aviones comerciales y sistemas de defensa de Estados Unidos, la empresa con la que Canadá anunció que haría el negocio para la compra de los aviones militares será Saab, de origen sueco.

El primer ministro Mark Carney afirmó que Canadá se inclinará por el GlobalEye de Saab, basado en el jet Global 6500 de Bombardier.

El avión E-7 Wedgetail de Boeing —que ha sufrido retrasos y sobrecostos— también había estado en liza.

"(Esta medida) refuerza la autonomía estratégica de Canadá, crea puestos de trabajo en el país y consolida la posición de Canadá como líder mundial", declaró Carney en una conferencia sobre defensa celebrada en Ottawa, capital del país.

Se trata, en palabras del primer ministro canadiense, de una opción "elegida por muchos de los socios de Canadá", dentro de los que se encuentran países como Francia, Suecia y Emiratos Árabes Unidos.

Es importante recordar que el Gobierno liberal de Carney anunció el año pasado planes para aumentar el gasto en defensa.

Antes del anuncio de Carney, Estados Unidos y otros aliados llevaban años reclamando el hecho de que Canadá no cumplía los objetivos de la OTAN en materia de gasto militar, establecidos desde hacía tiempo.

En un comunicado, Saab afirmó que tiene previsto invertir en actividades de investigación y desarrollo en Canadá como parte de cualquier acuerdo.

Aunque Carney no dio detalles sobre el tamaño de la flota ni el costo de un posible contrato, responsables militares habían anticipado anteriormente que pretendían adquirir seis aviones de alerta temprana.

Como parte del esfuerzo por reducir la compra de armamento estadounidense, Canadá busca estrechar lazos con el sector de defensa europeo.

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Canadá tiene un acuerdo para comprar 88 aviones F-35 a Lockheed-Martin, pero el año pasado, después de que Estados Unidos impuso aranceles a importaciones canadienses clave, Carney pidió al ejército que estudiara si se podía reducir el pedido y comprar algunos aviones a otro fabricante.