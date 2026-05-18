Estados Unidos anunció sanciones a ministros y militares del régimen cubano

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este lunes sanciones contra ministros, miembros de la cúpula militar y los servicios de inteligencia cubanos, como parte de su política de presión sobre el régimen.

Los ministros de Energía, de Justicia, de Comunicaciones y el presidente de la Asamblea Nacional forman parte de los sancionados de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, que actualizó este lunes su lista.

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También entran en la lista los jefes del Ejército Oriental y Central, el jefe de la contrainteligencia militar así la Dirección General de Inteligencia.

"He designado a 11 jerarcas del régimen cubano y a tres organizaciones gubernamentales, incluidos funcionarios del gobierno y figuras militares vinculadas al aparato de seguridad de Cuba, muchos de los cuales son responsables de, o han participado en, la represión del pueblo cubano", explicó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Las sanciones impiden a esos funcionarios y entidades entablar ningún tipo de relación económica con una contraparte estadounidense.

"Las designaciones de hoy restringen aún más la capacidad del régimen cubano para suprimir la voluntad del pueblo cubano. Se pueden esperar nuevas medidas de sanciones en los próximos días y semanas", añadió Rubio en su comunicado.

Cuba enfrenta desde enero un bloqueo petrolero impuesto por el gobierno de Donald Trump, que ha desencadenado en una severa crisis energético con masivos y prolongados cortes de electricidad.

A principios de mayo, Trump ya había aprobado un nuevo paquete de sanciones contra La Habana. Washington asegura que la isla representa una amenaza a su seguridad nacional.