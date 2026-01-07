Delcy Rodríguez habló de los acuerdos petroleros con Estados Unidos y anunció leyes en materia energética y comercial ante la Asamblea Nacional ilegítima

Delcy Rodríguez mantuvo este miércoles una reunión con los miembros de la Asamblea Nacional ilegítima en el Palacio de Miraflores, desde donde también se refirió a los acuerdos petroleros anunciados por el presidente Donald Trump previamente.

Rodríguez aseguró que presentará ante la Asamblea Nacional ilegítima un proyecto de “mejora del sistema eléctrico en Venezuela” y también en materia comercial sobre exportaciones e importaciones.

La nueva cabeza del régimen venezolano se refirió sutilmente al comunicado del presidente Donald Trump, quien aseguró que Venezuela comprará productos a Estados Unidos. “Queremos que nuestras importaciones sean las estrictamente necesarias”, dijo.

“Es lo correcto diversificar relaciones. Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio, como lo debe tener con Asia, África, Medio Oriente y Europa. Venezuela no está en guerra, es un país en paz que fue agredido por una potencia”, resaltó.

Sobre la ley que presentará ante el legislativo, aseguro que será para “actualizar la ley del sistema eléctrico nacional que vendrá acompañada de procesos, de actualización y mejoras del sistema eléctrico nacional”.

A su vez, se refirió al acuerdo petrolero con Estados Unidos para la entrega de entre 20 y 50 millones de barriles. “Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté bien determinada en contratos comerciales”, dijo.

Por último, aseguró que presentará otra ley “que permita a los venezolanos y venezolanas tener conciencia absoluta de lo que significan la paz para un país y la tranquilidad política, económica y social”.

“Llamo a todos los sectores políticos del país, espero que en conjunto y en unión avancemos hacia una dirección a sanar lo que ha sido las consecuencias del extremismo y el fascismo en Venezuela”, agregó.

Sobre las con Estados Unidos, sostuvo que “hay una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia”.