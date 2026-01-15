"Usar presos como moneda de cambio es un comercio de carne humana": Felipe González, expresidente del gobierno español

Felipe González, expresidente del gobierno español, habló en La Noche de NTN24 sobre el futuro de Venezuela, los pasos para una transición política, el papel de María Corina Machado y Edmundo González, y la importancia de la liberación de todos los presos políticos del régimen.

González denunció que el régimen venezolano libera a unos presos políticos mientras encarcela arbitrariamente a otros y aseveró que “usar presos como moneda de cambio es un comercio de carne humana”.

“Pueden soltar a 50 y meter en la cárcel a 100 arbitrariamente, pueden soltar a 500 y meter a otros 500, es un comercio de carne humana y quien sea capaz de jugar ese juego pierde la dignidad humana”, señaló el expresidente del gobierno español.

Además, agregó que al régimen no se le debe agradecer por soltar a los presos políticos: “Cómo agradecer a Delcy o su hermano por soltar presos, cómo es posible que la gente diga “muchas gracias por soltarlos” ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de dar gracias porque pongan en libertad a quien no tiene ningún fundamento para estar en la cárcel?”.

González, quien fue secretario general del Partido Socialista Obrero de España (PSOE) y fue parte de la transición en España después de una dictadura hacia la democracia, también habló del proceso de transición en Venezuela que EE. UU. dice que implementará.

Según el exmandatario, actualmente vive "con una gran expectativa, sin duda, y con preocupación también, porque la incertidumbre no ha desaparecido" sobre el futuro de Venezuela.