Así se vivió emotivo abrazo e intercambio de camisetas de dos jugadores de la Vinotinto en Medellín en partido entre Atlético Nacional y el Inter de Miami de Messi

El pasado 31 de enero del año en curso, el Inter Miami CF derrotó 2-1 al Atlético Nacional en un histórico partido amistoso internacional disputado en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Este encuentro formó parte de la gira de pretemporada del equipo estadounidense, liderado por Lionel Messi, denominada "The Champions Tour".

Tras el encuentro, los futbolistas venezolanos Eduard Bello y Telasco Segovia protagonizaron un emotivo reencuentro.

Luego de que árbitro finalizara el trámite, ambos jugadores fueron captados en un abrazo fraternal y el posterior intercambio de camisetas.

Las imágenes del abrazo y el intercambio se viralizaron rápidamente en redes sociales como un símbolo de la "hermandad Vinotinto" fuera de sus fronteras.

El extremo venezolano (Bello) sumó sus primeros minutos con Atlético Nacional, ingresando al inicio del segundo tiempo.

Por su parte, Segovia fue titular y disputó los 90 minutos cuadro que dirige el entrenador argentino Javier Mascherano.

Haciendo a un lado este reencuentro, los reflectores ( se centraron en el considerado por muchos como el “mejor futbolista de todos los tiempos”, Lionel Messi.

El capitán de ‘las garzas’ y de ‘la albiceleste’ paralizó Medellín desde que arribó al Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro.