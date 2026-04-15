Anuncian que LALIGA de España llegó a Colombia como parte de un ambicioso proyecto único en Sudamérica

LALIGA de España, organización global y máxima categoría (Primera División) del fútbol en ese país, llegó a Colombia como parte de un ambicioso proyecto único en su tipo en Sudamérica.

Se trata de la creación y puesta en marcha del primer centro formación permanente de LALIGA Academy en Sudamérica, inaugurado conjuntamente con Compensar y que inició sus operaciones desde abril.

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La escuela de fútbol de LALIGA, o LALIGA Schools Compensar, cabe resaltar, está enfocada en la formación de jóvenes talentos con metodología profesional que incluye un programa de entrenamiento con estándares europeos.

Durante el evento de lanzamiento, que tuvo lugar el lunes en la Sede Avenida 68 de Compensar, se dieron a conocer los detalles del programa, se presentó al nuevo director técnico y se realizó una clínica con Saúl Vázquez, coordinador y entrenador de la organización que viajó desde España para la apertura.

En esta escuela de fútbol la formación se desarrollará bajo la metodología oficial de la competición, un modelo que ha posicionado a las canteras de sus clubes entre las mejores del mundo.

Este enfoque integral, según la delegación de LALIGA, trabaja el desarrollo del jugador en cuatro pilares clave: táctico-cognitivo, técnico-coordinativo, físico-condicional y psico-socioafectivo.

También prioriza la formación personalizada que se adapta a las necesidades de cada joven futbolista para potenciar su crecimiento deportivo y personal en Colombia.

La academia de fútbol de LALIGA en Bogotá estará liderada en campo por Miguel Casal, director técnico y entrenador con licencia UEFA PRO con amplia experiencia internacional en proyectos de formación en países como India y China.

Desde Colombia, Casal será el encargado de garantizar la correcta implementación de la metodología oficial, en coordinación con la sede de LALIGA en Madrid.

En LALIGA Schools Compensar, uno de los ejes principales será la formación de entrenadores locales, una apuesta clave para fortalecer el desarrollo del fútbol en Colombia.

A través de capacitaciones, seguimiento técnico y acompañamiento continuo, el programa busca elevar el nivel de los profesionales y contribuir a la profesionalización del ecosistema futbolístico en alianza con Compensar.

El centro contará con instalaciones diseñadas para ofrecer un entorno óptimo de entrenamiento y desarrollo, alineadas con los estándares de calidad de LALIGA.

"La apertura del primer centro LALIGA Schools Bogotá nos permite trabajar de forma directa en el desarrollo del fútbol en el país desde la base, compartiendo nuestra metodología y contribuyendo a la formación de jugadores y entrenadores en un mercado estratégico para nosotros en la región", dijo Juan Raúl Mejía, delegado de LALIGA en Colombia.

Por su parte, Óscar Mario Ruiz, director de la Unidad de Bienestar y Desarrollo Social de Compensar, afirmó que "Compensar desde su nacimiento hace más de 47 años, les apuesta a soluciones deportivas integrales al alcance de todos, que trascienden la formación técnica, propia de cada disciplina, para inspirar al fortalecimiento de habilidades sociales y valores".

Juan Florit, responsable de Proyectos de Fútbol de LALIGA considera que LALIGA Schools Bogotá representa "la esencia" del trabajo de la organización en proyectos internacionales: "llevar un modelo formativo basado en la excelencia del fútbol base español, una metodología propia centrada en la formación integral del jugador, y una filosofía de formar a los formadores".