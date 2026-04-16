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Jueves, 16 de abril de 2026
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Cae Maduro en Venezuela

Estados Unidos da por concluida la primera fase del plan de Marco Rubio para la transición hacia la democracia en Venezuela

abril 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Michael Kozak manifestó que aún no hay fecha para hacer las elecciones en Venezuela.

Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, afirmó en una audiencia en el Congreso en la que respondió varias preguntas de la representante María Elvira Salazar que la primera fase del plan del secretario Marco Rubio para la transición hacia la democracia en Venezuela ha terminado.

“La primera fase fue la estabilización. No queríamos que la situación de seguridad se rompiera y que la gente no pudiera obtener servicios, que las pandillas deambularan, etc.", afirmó.

En ese sentido, sobre la fase uno, dijo que “hemos tenido éxito en eso”. “Ninguna de esas cosas sucedió. Esa fue la fase uno, hecha”.

“La fase dos, como hablaron, es la recuperación y la reconciliación. Así que esas son dos cosas que van juntas, la recuperación de la economía al hacer que los ingresos del petróleo y la industria vuelvan a fluir de nuevo y, al mismo tiempo, como parte de la fase dos, es la reconciliación política que permitirá obtener los pasos que acabo de mencionar, y luego poder pasar a las elecciones”, expresó.

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Kozak manifestó que aún no hay fecha para hacer las elecciones. “Tenemos condiciones que permitirán una elección y lograrán una transición a la democracia. Así que estamos viendo los hitos a lo largo del camino”, consideró.

Además, dijo que Estados Unidos quiere ver a todos los actores políticos participando en las elecciones.

“Hemos sido muy claros en que eso es lo que esperamos. Toda la gente incluyendo a María Corina Machado, a quien también respeto mucho. Que puedan volver y participar libremente en una elección”, aseveró.

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