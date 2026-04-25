Tras el nombramiento de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la presidente mexicana Claudia Sheinbaum descartó que el gobierno federal haya intervenido en el proceso de selección.

VEA TAMBIÉN México debería mostrar más simpatía tras la muerte de dos agentes de EE.UU. en Chihuahua, dice Casa Blanca o

Después de la toma de protesta de Blanca Yasahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, quienes formarán parte del Consejo General hasta el 21 de abril de 2035, la jefe de Estado destacó que la elección se realizó de manera “abierta y transparente”, con base en evaluaciones y entrevistas.

VEA TAMBIÉN "México no está en condiciones de brindar seguridad total para la Copa del Mundo": experto tras ataque en Teotihuacán o

"Es una decisión de la Cámara de Diputados… todos sacaron excelente calificación", afirmó la titular del Poder Ejecutivo mexicano.

¿Qué implica el nombramiento de nuevos consejeros del INE para la democracia en México?

VEA TAMBIÉN Autoridades revelan detalles del ataque en zona arqueológica de México que deja un muerto y varios heridos o

A propósito de este tema, el periodista y analista, Alberto Bello, y el director editorial del Economista, Luis Miguel González, hablaron en el Programa Mesa de Periodistas.

"Se está cumpliendo la ley, pero que se cumpla la ley no quiere decir que se tomó la mejor decisión, la presidente (Sheinbaum) y Morena (partido oficialista) están errando en no incluir a la oposición", comentó Bello.

A su turno, González mencionó: "Es verdad que siempre ha habido controversia respecto a las cuotas de partido".

Vale añadir que, respecto a las críticas por las designaciones, Sheinbaum defendió los perfiles académicos y experiencias en temas electorales.