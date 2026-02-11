NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Warner Bros

Paramount contraataca: mejora su oferta para frenar alianza entre Netflix y Warner Bros Discovery

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Paramount, Netflix y Warner Bros | Foto AFP
El líder de la empresa Paramount Skydance lanzó una nueva propuesta que asegura “proporciona un valor superior y una mayor certeza regulatoria” que “fusión de Netflix”.

David Ellison, líder de la empresa de streaming Paramount Skydance, anunció que elevó su oferta para adquirir Warner Bros Discovery (WBD).

Ellison ofreció a los accionistas del conglomerado WBD una tarifa 0,25 dólares por acción por cada trimestre que la compra no se haya completado a partir del 2027, según Forbes.

Es decir, la nueva tarifa de cotización ofrece un pago compensatorio equivalente a alrededor de unos 650 millones de dólares en efectivo por cada trimestre que el acuerdo no se haya materializado, describió en el comunicado emitido.

De igual forma, resaltó que pagaría “de forma completa y rápida” la tarifa de 2.800 millones que Warner debería pagar a Netflix si su acuerdo se cancela, según la presentación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

La presentación se da en medio de que Warner avanza hacia el cierre de su acuerdo por 83 millones de dólares para vender sus estudios y activos de streaming a Netflix.

Por otro lado, Paramount asegura que su oferta de 30 dólares por acción “proporciona un valor superior y una mayor certeza regulatoria” que “fusión de Netflix”.

Ahora, según Ellison las nuevas “mejoras” buscan ofrecer y garantizarle a Warner Bros Discovery “certeza en el valor, una vía regulatoria clara y protección frente a la volatilidad del mercado”.

Asimismo, en el comunicado de Paramount detalló que su oferta está “totalmente financiada” por 43.600 millones de dólares de la familia Ellinson y la firma RedBird Capital Partners, y otros 54.000 millones en compromisos de deuda de Bank of America, Citigroup y Apollo.

No obstante, hay que esperar como WBD recibe la oferta, puesto que, hace poco WBD anunció que más del 93% de sus accionistas están “rechazando el esquema inferior de Paramount”.

