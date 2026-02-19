NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Jueves, 19 de febrero de 2026
Ley de Amnistía

La Asamblea Nacional controlada por el régimen de Venezuela aprueba la Ley de Amnistía en medio de incertidumbre y preocupación sobre su alcance

febrero 19, 2026
Por: Nucho Martínez
La medida se presenta en el marco de un nuevo escenario político tras la captura de Nicolás Maduro y la presión de la Casa Blanca sobre Miraflores.

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el régimen aprobó este jueves 19 de febrero una Ley de Amnistía general con la que cientos de presos políticos podrían recuperar su libertad, aunque existen profundas preocupaciones entre expertos y familiares que aseguran que la medida tendrá un alcance limitado.

o

Esta amnistía se presenta en el marco de un nuevo escenario político tras la captura de Nicolás Maduro, el establecimiento de un régimen interino bajo la figura de Delcy Rodríguez y la presión de la Casa Blanca sobre Miraflores.

En próximos informes analizaremos el alcance de los diferentes artículos que conforman esta ley, pero se supone que contempla casos desde 1999, abarcando los 27 años de poder chavista, aunque el artículo 6 delimita su aplicación a momentos políticos específicos.

Estos van desde el intento de golpe de Estado de abril de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez hasta las manifestaciones surgidas tras la fraudulenta elección presidencial del 28 de julio de 2024 en la que el capturado por Estados Unidos, Nicolás Maduro, se autoproclamó presidente de Venezuela.

o

Respecto a Maduro, recientemente su hijo Nicolás Maduro Guerra, Nicolasito, aseguró que su padre está interesado en ser incluido en esta controvertida ley de Amnistía, pese al proceso activo al que actualmente está siendo sometido ante la justicia de Estados Unidos.

Maduro manifestó esta intención en una llamada telefónica desde su celda en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde permanece recluido tras su captura en Caracas el pasado 3 de enero de 2026.

En cuanto a los presos políticos en Venezuela, según la organización Foro Penal, hay 448 excarcelados verificados desde el 8 de enero, mientras que más de 600 personas permanecen tras las rejas de forma arbitraria por el régimen.

o

Cabe decir que el secretario de Estado Marco Rubio había indicado el 28 de enero ante el Senado que "probablemente lo están haciendo más lentamente de lo que me gustaría, pero los están liberando".

No obstante, tres semanas después, las excarcelaciones ocurren de manera intermitente y bajo condiciones que no garantizan libertad plena, pues varios de los excarcelados son sometidos a medidas cautelares restrictivas como prohibición para salir del país, presentación recurrente ante la justicia del régimen, prohibición para hablar públicamente y hasta grilletes electrónicos.

Este jueves, el abogado Gonzalo Himiob, de Foro Penal, aseguró que "la amnistía es un paso importantísimo, pero no es el último paso. Tampoco es el lugar en el que se acaba toda esperanza. La libertad total vendrá cuando se desmonten el aparato y la cultura de la represión política. Solo así seremos todos verdaderamente libres".

Temas relacionados:

Ley de Amnistía

Presos políticos

Asamblea Nacional

Dictadura en Venezuela

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Ese régimen tiene que terminar en el basurero de la historia": congresista de EE. UU. Mario Díaz Balart sobre dictadura castrista en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La 'Junta de Paz' creada por Donald Trump busca reemplazar organismos como la ONU en la resolución de conflictos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si se saca a Diosdado Cabello, el país se estabiliza": experto sobre la situación en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Mensaje para Delcy Rodríguez? Trump espera más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela "a un ritmo acelerado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Fotos: AFP / Embajada de EE. UU. en Venezuela
Régimen venezolano

Visita del jefe del Comando Sur a Venezuela sería para evaluar instalación de base de Estados Unidos, revela experto

Foto de referencia
Régimen venezolano

¿Mensaje para Delcy Rodríguez? Trump espera más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela "a un ritmo acelerado"

Mario Díaz Balart - Foto AFP
Régimen Castrista

"Ese régimen tiene que terminar en el basurero de la historia": congresista de EE. UU. Mario Díaz Balart sobre dictadura castrista en Cuba

Junta de Paz | Foto: AFP
Donald Trump

¿La 'Junta de Paz' creada por Donald Trump busca reemplazar organismos como la ONU en la resolución de conflictos?

Parque Tayrona en Colomba - Canva
Cierre

"Es víctima del conflicto": representante Julia Miranda sobre cierre de Parque Nacional Tayrona en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

Elon Musk afirmó en el Foro de Davos que la humanidad atraviesa “el momento más interesante de su historia”

Banderas de EE. UU. y Venezuela | Foto Canva
Estados Unidos

Estados Unidos confirmó la liberación de todos sus ciudadanos detenidos en Venezuela

Ejercicios militares de la OTAN | Foto AFP
OTAN

La OTAN lanzó su nueva misión militar para reforzar la defensa en el Ártico: ¿De qué se trata?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

Elon Musk afirmó en el Foro de Davos que la humanidad atraviesa “el momento más interesante de su historia”

Reunión entre Laura F. Dogu, Jefe de Misión y Encargada de Negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela de los Estados Unidos y Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

Embajada de EE. UU. en Venezuela publica esperanzador mensaje sobre transición política en medio de la reunión entre Laura Dogu y Delcy Rodríguez

José Fajardo, delantero panameño de la Universidad Católica de Ecuador / FOTO: EFE
Copa Libertadores

La insólita lesión que le ocurrió a un futbolista en la Copa Libertadores: hizo gol y luego de la celebración tuvo que ser sustituido

Cohete SpaceX Falcon 9 despega con lote de satélites Starlink – Foto AFP
SpaceX

SpaceX de Musk apuesta por un futuro de ciencia ficción tras concretar fusión sin precedentes: "escalar para crear un sol sensible que comprenda el universo"

Máscara original de Darth Vader de Star Wars | Foto referencia: AFP
Star Wars

Cineasta Steven Soderbergh habla de la frustración que sintió tras la cancelación de la película de Star Wars basada en la historia de Ben Solo: "Me daba pena que nadie más pudiera verla"

Banderas de EE. UU. y Venezuela | Foto Canva
Estados Unidos

Estados Unidos confirmó la liberación de todos sus ciudadanos detenidos en Venezuela

Ejercicios militares de la OTAN | Foto AFP
OTAN

La OTAN lanzó su nueva misión militar para reforzar la defensa en el Ártico: ¿De qué se trata?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre