La Asamblea Nacional controlada por el régimen de Venezuela aprueba la Ley de Amnistía en medio de incertidumbre y preocupación sobre su alcance

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el régimen aprobó este jueves 19 de febrero una Ley de Amnistía general con la que cientos de presos políticos podrían recuperar su libertad, aunque existen profundas preocupaciones entre expertos y familiares que aseguran que la medida tendrá un alcance limitado.

Esta amnistía se presenta en el marco de un nuevo escenario político tras la captura de Nicolás Maduro, el establecimiento de un régimen interino bajo la figura de Delcy Rodríguez y la presión de la Casa Blanca sobre Miraflores.

En próximos informes analizaremos el alcance de los diferentes artículos que conforman esta ley, pero se supone que contempla casos desde 1999, abarcando los 27 años de poder chavista, aunque el artículo 6 delimita su aplicación a momentos políticos específicos.

Estos van desde el intento de golpe de Estado de abril de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez hasta las manifestaciones surgidas tras la fraudulenta elección presidencial del 28 de julio de 2024 en la que el capturado por Estados Unidos, Nicolás Maduro, se autoproclamó presidente de Venezuela.

Respecto a Maduro, recientemente su hijo Nicolás Maduro Guerra, Nicolasito, aseguró que su padre está interesado en ser incluido en esta controvertida ley de Amnistía, pese al proceso activo al que actualmente está siendo sometido ante la justicia de Estados Unidos.

Maduro manifestó esta intención en una llamada telefónica desde su celda en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde permanece recluido tras su captura en Caracas el pasado 3 de enero de 2026.

En cuanto a los presos políticos en Venezuela, según la organización Foro Penal, hay 448 excarcelados verificados desde el 8 de enero, mientras que más de 600 personas permanecen tras las rejas de forma arbitraria por el régimen.

Cabe decir que el secretario de Estado Marco Rubio había indicado el 28 de enero ante el Senado que "probablemente lo están haciendo más lentamente de lo que me gustaría, pero los están liberando".

No obstante, tres semanas después, las excarcelaciones ocurren de manera intermitente y bajo condiciones que no garantizan libertad plena, pues varios de los excarcelados son sometidos a medidas cautelares restrictivas como prohibición para salir del país, presentación recurrente ante la justicia del régimen, prohibición para hablar públicamente y hasta grilletes electrónicos.

Este jueves, el abogado Gonzalo Himiob, de Foro Penal, aseguró que "la amnistía es un paso importantísimo, pero no es el último paso. Tampoco es el lugar en el que se acaba toda esperanza. La libertad total vendrá cuando se desmonten el aparato y la cultura de la represión política. Solo así seremos todos verdaderamente libres".