NTN24
Sábado, 31 de enero de 2026
Presos políticos en Venezuela

“Deberían ser amnistiados todos”: abogado sobre la ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez para los presos políticos en Venezuela

enero 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El experto aseguró que para que haya verdadera justicia, no se puede excluir a los presos políticos que tiene el régimen en su poder.

La ilegítima asamblea venezolana tiene una semana para dar luz verde a una llamada ley de amnistía general que abarcaría procesos y condenas a presos políticos desde 1999, cuando llegó Hugo Chávez al poder.

Además, la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, anunció que El Helicoide, un conocido centro de detenciones y de torturas, será clausurado. En Venezuela hay reacciones de distintos sectores.

Joel García, abogado especialista en derecho penal y defensor de derechos humanos, habló con La Tarde de NTN24 acerca de esta amnistía y aseveró que no se deberían excluir a ninguno de la excarcelación para que haya verdadera justicia.

“Delcy Rodríguez decía que quedaban excluidos los involucrados en homicidio, pero hay quienes fueron condenados por el magnicidio frustrado al presidente y condenaron a varias personas por diferentes delitos además del homicidio y cómo se hace ahí para excarcelar a unos y dejar a otros. Deberían ser amnistiados todos porque si se empieza a discriminar no habrá verdadera justicia”, aseguró.

Además, explicó la diferencia entre amnistía e indulto: “El indulto es una atribución exclusiva del presidente de la república, es un perdón a la pena de esa persona que fue condenada, la amnistía es un olvido a ese hecho que ocurrió y toda persona que esté involucrada en el hecho quedan exculpados de responsabilidad penal”.

