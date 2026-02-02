"Nunca vi algo así en mi vida": futbolista colombiano en el exterior fue expulsado tras inédito uso del VAR en polémica decisión tomada durante el entretiempo

El uso del VAR para expulsar a Jorge Carrascal del Flamengo al inicio del segundo tiempo, por un incidente ocurrido antes del entretiempo, suscitó nuevas preguntas sobre su uso durante la Supercopa de Brasil, celebrada este domingo en el estadio Mané Garrincha de la capital, Brasilia.

La extraña decisión de mostrar la tarjeta roja se produjo después de que los jugadores del Corinthians se quejaran de un supuesto codazo de Carrascal a la cara de Breno Bidon poco antes del descanso.

El centrocampista del Corinthians permaneció tendido en el terreno de juego durante varios minutos mientras sus compañeros exigían una revisión del VAR que nunca se produjo y ambos equipos se dirigieron a los vestuarios, por lo que parecía que se había dado por terminado el asunto.

El árbitro Rafael Klein, sin embargo, sorprendió a todos los asistentes cuando se dirigió a la cabina del VAR ya después de que los jugadores regresaran para la segunda parte y concluyera que sí hubo agresión al mostrarle la tarjeta roja al centrocampista colombiano, lo que dejó atónito al Flamengo.

La decisión provocó la indignación de los jugadores del Flamengo, que creían que cualquier revisión se habría producido durante la primera parte. El Corinthians, cabe resaltar, ganó 2-0 con goles de Gabriel Paulista y Yuri Alberto, y se alzó con el trofeo.

"Nunca vi algo así en mi vida", dijo el entrenador del Flamengo, Filipe Luis, exdefensa del Chelsea y del Atlético de Madrid.

"No sé si ha ocurrido alguna vez en otro sitio. Los jugadores esperaron en el campo y se dirigieron al vestuario como si la jugada ya se hubiera revisado. Preparamos todo el plan para jugar 11 contra 11 y entonces ocurre eso (...) No quiero poner excusas por la derrota, pero nunca había visto nada igual", reaccionó.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) justificó posteriormente el retraso sin precedentes con problemas eléctricos. La CBF aseguró que durante el descanso se produjo un corte de electricidad en varias zonas del estadio, incluida la sala de video, que permaneció inoperativa durante gran parte de la segunda mitad.

"Inicialmente, las imágenes disponibles no proporcionaban pruebas concluyentes, por lo que la primera parte terminó con normalidad", explicó la CBF en un comunicado el lunes por la mañana.

"Mientras los procedimientos aún estaban en curso, una nueva comprobación permitió identificar claramente la infracción, lo que llevó a la recomendación de revisión para que el árbitro pudiera evaluar y, en consecuencia, expulsar al jugador", precisó.