Jefe del OIEA, Rafael Grossi, advierte sobre incertidumbre nuclear en Irán: "Habrá un acuerdo o habrá quizá el uso de la fuerza"

El diplomático argentino y jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, expresó en una entrevista su preocupación por las tensiones que mantienen Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear.

En su paso por Cartagena, Grossi ofreció una entrevista a RTVC Noticias, donde advirtió que “a estas alturas tenemos que ir hacia un acuerdo, no hay otra alternativa. Habrá un acuerdo o habrá quizá el uso de la fuerza, eso no lo decido yo”.

Aseguró que “Irán no tiene armas nucleares, pero si material”, y “que ese material nuclear podría eventualmente ser utilizado para la fabricación de armas nucleares”, algo que preocupa a los Estados Unidos.

Añadió que hasta ahora el OIEA “no hemos tenido la capacidad” de inspeccionar tal material, “antes de la guerra de los 12 días sabíamos exactamente donde estaban los barriles que contenían ese Uranio en forma gaseosa”.

El no saber que clase de material tienen “genera incertidumbre y la incertidumbre puede generar decisiones dramáticas, que por eso tenemos que tener claridad y rápido”, resaltó.

El director de general del OIEA dijo que viajará a Ginebra para participar en una reunión clave que busque una salida pacífica al conflicto. “El mensaje es que no es imposible alcanzar un acuerdo que evite más destrucción, más muertes, más inestabilidad en la región. No es imposible”.

“Tenemos los elementos sobre la mesa para alcanzar ese acuerdo (…) así que lo que intentamos expresar y convencer a los participantes en esa negociación es que posible lograr lo que quieren”, explicó.

Además, recordó que, en eventos militares anteriores, el conflicto no solo se limita a territorio iraní, sino que también fueron afectados blancos en Qatar, donde existen bases militares de Estados Unidos.

“Irán no ha ocultado que podría llegar a impactar a Israel, y ustedes pueden imaginar las consecuencias de eso (…) tenemos que aguzar la creatividad diplomática y el esfuerzo para evitar que esto vuelva a ocurrir, pero no está garantizado”, concluyó.

Finalmente, cabe resaltar que a principios de enero Grossi le dijo a Reuters que el OIEA había podido inspeccionar 13 sitios nucleares en Irán que no fueron bombardeados, pero no los tres sitios clave que sí lo fueron.