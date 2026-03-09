NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Francia

Macron dice que prepara una misión "puramente defensiva" para reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente francés, Emmanuel Macron (AFP)
Los ataques contra infraestructuras energéticas, el bloqueo vigente en el estrecho de Ormuz y el temor por la estabilidad en la región han despertado temores en los mercados.

El mandatario francés, Emmanuel Macron, dijo este lunes que prepara con sus socios una misión "puramente defensiva" para reabrir el estrecho de Ormuz y escoltar a los buques "tras la salida de la fase más caliente del conflicto" de Oriente Medio.

En una visita a Chipre, el presidente dijo también que Francia contribuirá "de manera duradera" a la seguridad en el mar Rojo con dos fragatas, que engrosarán una misión europea de seguridad puesta en marcha en esa zona en 2024.

o

Macron se refirió igualmente al ataque con drones sufrido por Chipre, en el Mediterráneo oriental, la semana pasada, como parte de las represalias iraníes a la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

"Cuando atacan a Chipre, atacan a Europa", enfatizó el mandatario francés sobre el país que también es miembro de la Unión Europea.

Los precios del petróleo aumentaron este lunes en medio del cierre del estrecho de Ormuz y después del nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder del régimen de Irán en sucesión de su padre, Alí Jameneí, quien fue abatido en el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel.

El aumento mantiene en vilo a varios países del mundo y bajo ese escenario se da el reciente anuncio de Macron.

Los ataques contra infraestructuras energéticas, el bloqueo vigente en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y del gas natural licuado que se consumen en el mundo, y el temor por la estabilidad en la región hacen cundir el pánico en los mercados.

Las bolsas europeas abrieron a la baja, con París cayendo 2,59%; Fráncfort, 2,47% y Londres, 1,57% en las primeras transacciones. En Asia, la Bolsa de Tokio cerró con una baja de cerca de 5% y la de Seúl, en -6%.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense del mercado, superó los 118 dólares, un máximo desde el verano de 2022, cuando los precios se dispararon por la invasión rusa de Ucrania.

Desde que empezaron los ataques, el precio del barril de WTI ha subido un 70%, algo nunca visto en un periodo tan corto.

El presidente Donald Trump ha tratado de aliviar la presión sobre las cotizaciones del crudo y afirmó que el aumento es un "pequeño precio a pagar" por eliminar la amenaza del programa nuclear iraní.

o

"Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡Solo los tontos pensarían lo contrario!", afirmó en su red Truth Social.

Mojtaba Jamenei, un religioso de 56 años, es considerado cercano a los conservadores por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica.

Fue escogido por la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, como sucesor de su padre, Alí Jamenei, asesinado en el primer día de ataques de Estados Unidos e Israel.

 

