Lunes, 23 de febrero de 2026
Buque de guerra de un aliado de EE. UU. es rastreado por la Armada china tras navegar por vía marítima de alta tensión

febrero 23, 2026
Por: David Esteban Pinzón
HMAS Toowoomba - Foto AFP
HMAS Toowoomba - Foto AFP
Fuentes militares chinas aseguraron a la prensa local que "el Ejército Popular de Liberación de China llevó a cabo operaciones de seguimiento, vigilancia y alerta durante todo el tránsito".

Un buque de guerra australiano navegó el domingo por el estrecho de Taiwán, según informaron fuentes gubernamentales, en el más reciente tránsito por esta sensible vía marítima de un aliado de Estados Unidos que, según los medios de comunicación respaldados por el Estado chino, fue rastreado y vigilado por el Ejército del país.

Además de reclamar la soberanía sobre Taiwán, de gobierno democrático, Pekín considera que el estrecho, de gran importancia estratégica, es territorio chino y ha respondido en ocasiones de forma agresiva a los buques de guerra extranjeros que navegan por él.

o

El Toowoomba, una fragata de la clase Anzac de la Marina Real Australiana, "realizó un tránsito rutinario por el estrecho de Taiwán" el viernes y el sábado como parte de un "despliegue de presencia regional en la región indopacífica", según dijo la fuente a la prensa local. "Todas las interacciones con buques y aeronaves extranjeros fueron seguras y profesionales", agregó.

El periódico chino Global Times, respaldado por el Estado, citó a otra fuente militar china anónima para reportar el sábado por la noche que "el Ejército Popular de Liberación de China llevó a cabo operaciones de seguimiento, vigilancia y alerta durante todo el tránsito".

El Ministerio de Defensa de Taiwán, por su parte, aseguró en un comunicado que está vigilando de cerca los cielos y las aguas que rodean la isla y que el estrecho es una vía navegable internacional en la que todos los países pueden disfrutar del derecho a la libertad de navegación.

"El Ministerio de Defensa Nacional no revelará de forma proactiva los movimientos de aviones y barcos de países aliados amigos", precisó el organismo estatal, sin dar más detalles.

Los buques de guerra de Estados Unidos, cabe resaltar, atraviesan el estrecho en ocasiones, algo con lo que Pekín se ha mostrado muy inconforme, y algunos aliados de Estados Unidos, además de Australia, como Francia, Reino Unido y Canadá, también han realizado tránsitos ocasionales por la zona.

China, entretanto, ha aumentado su presencia militar alrededor de Taiwán y ha llevado a cabo sus últimas maniobras militares alrededor de la isla a finales de diciembre.

o

El Gobierno de Taiwán rechaza, a su vez, las reivindicaciones de soberanía de Pekín y afirma que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.

