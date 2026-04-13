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Lunes, 13 de abril de 2026
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Bernardo Arévalo

Presidente de Guatemala asegura que fiscal sancionada por EE. UU. es "peligrosa" para el país y rechaza su reelección para el cargo

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Bernardo Arevalo y Consuelo Porras | Foto: AFP
Bernardo Arevalo y Consuelo Porras | Foto: AFP
La fiscal enfrenta las sanciones de Washington por abrir causas contra exfiscales antimafia, jueces y periodistas y tratar de impedir la asunción de Arévalo hace dos años.

Este lunes el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró que la fiscal general Consuelo Porras, de 72 años, sancionada por Estados Unidos, es "peligrosa" para el país.

El mandatario dijo en rueda de prensa que la fiscal, a quien Estados Unidos considera corrupta y antidemocrática, no puede ser reelegida en su cargo.

Porras, también sancionada por la Unión Europea, compite para integrar la lista de candidatos de la cual Arévalo elegirá a su sucesor por un período de cuatro años. La funcionaria aspira a un tercer mandato.

"Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras para el cargo. No habría ninguna posibilidad de confirmar a Consuelo Porras para una posición en la que ya ha demostrado que no sólo no es idónea, sino que es peligrosa para la nación", señaló el jefe de Estado.

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Además, Arévalo puntualizó que la comisión tiene la "responsabilidad" de integrar la lista con "profesionales comprometidos con el combate a la corrupción" y que "defiendan" la democracia.

Ante ese comité, el jueves pasado, Porras defendió su trabajo y sostuvo que tiene la "honorabilidad" para seguir en el cargo.

La fiscal, de 72 años, enfrenta las sanciones de Washington y el bloque europeo por abrir causas contra exfiscales antimafia, jueces y periodistas, muchos de ellos ahora en el exilio, y tratar de impedir la asunción de Arévalo hace dos años.

Una vez que reciba la lista de aspirantes, el presidente tendrá plazo hasta el 16 de mayo para elegir al próximo fiscal, quien asumirá el puesto un día después.

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