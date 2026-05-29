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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Antonio Ledezma

Antonio Ledezma explica claves del Manifiesto de Panamá: “tenemos que trabajar para lograr esa fecha definida de unas elecciones presidenciales”

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Ledezma dijo que en el ‘Manifiesto de Panamá’ “no se habló de cargos”, ya que “no hay poder que repartir”.

En La Mañana de NTN24, Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, analizó el ‘Manifiesto de Panamá’ que suscribió María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, la Plataforma Unitaria y la Alianza Con Vzla.

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Explicó que “lo que se ha planteado en el manifiesto de Panamá es una ruta que tiene una estrategia, respaldo de un liderazgo legitimo en las personas de María Corina Machado y de Edmundo González”.

En ese manifiesto “no se habló de cargos”, ya que “no hay poder que repartir, tenemos que conquistar el poder, lo que se asignaron fueron tareas, responsabilidades, porque esta es una acción que le compete a todos los venezolanos”, afirmó.

Todos tenemos que trabajar para lograr esa fecha definida en el calendario electoral de unas elecciones presidenciales, un nuevo rectorado que garantice la transparencia electoral”, resaltó.

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Además, sentenció que “las garantías hay que conquistarlas mediante la presión sobre este régimen interino que tiene que entender la compuestas de la consulta popular”. “El Régimen que ha autorizado 14, 15, 16 diálogos para ganar tiempo para confundir a la opinión pública”, aseguró.

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