El encuentro de María Corina con la diáspora en Panamá va a ser "memorable": coordinadora de la organización Vente Mundo da detalles de evento en plaza pública de este sábado

La líder democrática de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ya se encuentra en Panamá, donde este sábado 23 de mayo adelantará un evento en plaza pública donde se dirigirá a la diáspora venezolana residente en el país centroamericano.

Para conocer los detalles de la visita de Machado a territorio panameño, el programa La Tarde de NTN24 habló con Wilmary Chiquinquirá, coordinadora de la organización Vente Mundo.

Afirmó que María Corina ya se encuentra “en ciudad de Panamá en una agenda de trabajo bastante intensa e importante para lo que será la reconstrucción” de Venezuela.

Para este encuentro, Wilmary Chiquinquirá invitó a sus compatriotas. “Esto significa que estamos a una escala de volver a casa, estamos muy cerca de volver a nuestro país para reconstruirlo”.

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La coordinadora de la organización Vente Mundo y del Comando Mundo con Venezuela aprovechó la oportunidad para extender un saludo tanto a sus connacionales como a los amantes de la “libertad”.

“No es solo una invitación para los venezolanos, sino para todos los amigos de la libertad, todos los defensores de derechos humanos y todos los centroamericanos que han buscado en Panamá un hogar, un refugio porque sus países también están viviendo bajo un régimen tirano”, señaló.

Wilmary Chiquinquirá dejó claro que el reencuentro de María Corina Machado con la diáspora venezolana, en territorio panameño, será “memorable”.

Chiquinquirá recalcó que “los venezolanos mañana tenemos una cita histórica, una cita importante; a partir de las 4:00 de la tarde nos estaremos concentrando en la Avenida Cuba entrando por la Calle 32”.

Por último, señaló que esta concentración, al igual que en otros países donde el Nobel de la Paz ha adelantado eventos de plaza pública, será “emblemática e inolvidable”.