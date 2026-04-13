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Lunes, 13 de abril de 2026
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Régimen venezolano

The Washington Post pide elecciones inmediatas en Venezuela y asegura que Delcy Rodríguez ha sido flexible porque sabe que Trump puede usar la fuerza militar

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
La publicación argumenta que Venezuela no podrá alcanzar su potencial económico sin dar pasos concretos hacia la democratización.

El periódico The Washington Post publicó un editorial solicitando la celebración inmediata de elecciones en Venezuela, en medio de un debate sobre la verdadera naturaleza de la transición política en el país sudamericano.

La publicación estadounidense argumenta que, pese a cierta cooperación del gobierno interino de Delcy Rodríguez, Venezuela no podrá alcanzar su potencial económico sin dar pasos concretos hacia la democratización.

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"El liderazgo venezolano ha sido indudablemente más cooperativo desde que el presidente Donald Trump ordenó el arresto del dictador Nicolás Maduro. Sin embargo, el país no puede alcanzar su pleno potencial económico que beneficia tanto a estadounidenses como a venezolanos sin tomar medidas concretas para la celebración de elecciones", señala el editorial del Washington Post.

El artículo advierte que "la jefe interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha mostrado flexible, pero solo porque sabe de primera mano que Trump está dispuesto a usar las fuerzas militares estadounidenses".

El diario sugiere que cualquier apertura democrática responde exclusivamente a la presión militar estadounidense, y advierte que futuros presidentes podrían no gozar de la misma credibilidad.

En diálogo con el programa Club de Prensa de NTN24, la periodista Gaby Perozo expresó escepticismo sobre un llamado electoral inmediato: "Es muy fácil pedir elecciones ya. Pero hay que entender que la realidad de Venezuela es que esa dictadura y ese régimen de terror sigue estando en el poder".

Perozo cuestionó la viabilidad de gobernar mientras persistan las estructuras criminales vinculadas a Jorge y Delcy Rodríguez, quienes mantienen lazos con las Fuerzas Armadas y la policía.

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Por su parte, el presidente legítimamente electo, Edmundo González Urrutia, declaró rotundamente: "Venezuela no se encuentra hoy en un proceso de transición democrático. Persiste en las restricciones de las libertades políticas. Persiste en la ausencia de garantías constitucionales". González Urrutia enfatizó que persiste "el uso del aparato del Estado para acusar, perseguir y silenciar".

El The Washington Post también destacó riesgos para inversionistas extranjeros, recordando que seis ejecutivos de Citgo, cinco de ellos estadounidenses, fueron retenidos como rehenes durante casi cinco años por el régimen de Maduro.

"Las empresas necesitan sentirse seguras al enviar no solo su capital, sino también a sus empleados a los yacimientos petroleros", advierte la publicación, la cual concluye que "sin elecciones, Venezuela seguirá operando bajo el espectro del chavismo".

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