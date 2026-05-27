NTN24
Miércoles, 27 de mayo de 2026
Miércoles, 27 de mayo de 2026
Crystal Palace - Foto AFP
Crystal Palace - Foto AFP
Conference League

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma levantaron el primer título internacional del Crystal Palace que se coronó campeón de la Conference League

mayo 27, 2026
Por: Natalya Baquero González
Las Águilas levantaron el primer título internacional en su historia tras vencer al Rayo Vallecano en una cerrada final.

Los futbolistas colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma levantaron su primer título internacional, tras proclamarse campeones de la Conference League con el Crystal Palace, que venció por la mínima diferencia al Rayo Vallecano de España.

El estadio Red Bull Arena, de Leipzig, Alemania, fue testigo de la primera hazaña internacional del conjunto inglés, que levantó el título de la competencia, gracias a la anotación del delantero francés Jean Mateta, quien descontó a los 50 minutos del encuentro.

Durante la primera parte del encuentro, el Rayo Vallecano jugó muy cómodo, al punto que generó su primer acercamiento por medio de Alemao, quien lanzó un potente remate, pero sin dirección.

En el tiempo de adición, el Crystal Palace creó una opción de peligro por medio de un remate de cabeza cruzado de Tyrick Mitchell, quien intentó sorprender la portería defendida por Augusto Batalla; al final, la jugada pasó cerca del poste izquierdo.

Para la segunda parte del encuentro, llegaría el primer tanto del partido; sobre los 50 minutos, el conjunto inglés se fue arriba. En un intento de Batalla por despejar la pelota, esta cayó en los pies del delantero francés Jean Mateta, quien remató y mandó el balón al fondo de la red.

o

Pese a eso, el Rayo Vallecano no bajó la cabeza y fue en busca de un empate, pero careció de efectividad para definir. Al final, el encuentro terminó 1 a 0 a favor del Crystal Palace, que por primera vez en su historia alcanzó la gloria a nivel internacional.

Con el triunfo ante el equipo español, las Águilas alcanzaron su tercer título consecutivo, tras haberse proclamado campeonas de la FA Cup temporada 2024/2025 y la FA Community Shield, campeonatos que han contado con la presencia de los futbolistas colombianos.

De esta manera, el Crystal Palace se convierte en el tercer equipo inglés en levantar la Conference League, competencia de la cual también han sido campeones West Ham United (2022-2023) y el Chelsea (2024-2025).

Temas relacionados:

Conference League

Daniel Muñoz

Crystal Palace

Campeón

Rayo Vallecano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Amenazas, secuestros y asesinatos a pocos días de elecciones en Colombia: en Arauca secuestran al hijo del coordinador de campaña de Paloma Valencia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay que depurar el sistema": así funcionaría un eventual proceso de reinstitucionalización en Venezuela según Martha Tineo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estos incidentes, tras el asesinato de Miguel Uribe, son un recordatorio de los oscuros días de violencia política": EE. UU. sobre amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Zapatero hizo negocio con el hambre de los venezolanos": eurodiputada española Dolors Montserrat

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Deportes

Ver más
Shakira, cantante colombiana - Foto: EFE
Canción de Shakira

Shakira anunció que donará todo lo recaudado de la canción oficial del Mundial 2026 'Dai Dai' para la educación de niños necesitados

Gianni Infantino - Foto EFE
Mundial 2026

Presidente de la FIFA anuncia número sin precedentes de entradas que han sido solicitadas para el Mundial

Hugo Rodallega | Foto: EFE
Hugo Rodallega

"Le pido el favor a Jesurún, que le ordene a Lorenzo llamar a Rodallega para el Mundial": reconocido periodista colombiano sobre convocatoria

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Constitución

La "Constitución invisible" de los venezolanos

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Retrato de Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Juicio contra Maduro

“El caso depende de una sola línea roja, la naturaleza de los fondos”: Antonio De La Cruz sobre la financiación de la defensa de Maduro

Dictadura en Venezuela

Estudiantes venezolanos responden a Jorge Rodríguez por su frase: "Supéralo y perdónanos" con video sobre el caso Quero

Shakira, cantante colombiana - Foto: EFE
Canción de Shakira

Shakira anunció que donará todo lo recaudado de la canción oficial del Mundial 2026 'Dai Dai' para la educación de niños necesitados

Expresidente José Luis Rodríguez Zapatero-Foto: EFE
España

Justicia de España imputa al expresidente Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra

Pedro Sánchez y régimen de Venezuela | Fotos EFE
Pedro Sánchez

Empresario español acusado por trama de corrupción señala directamente a Pedro Sánchez y habla de presuntos vínculos con el régimen venezolano

Operaciones de la Guardia Costera de EE. UU. - Captura de video
Ataques

Así disparó EE. UU. contra embarcaciones de narcotráfico frente a la costa de Colombia: "Requirió fuego incapacitante después de que los disparos de advertencia resultaron ineficaces"

Gianni Infantino - Foto EFE
Mundial 2026

Presidente de la FIFA anuncia número sin precedentes de entradas que han sido solicitadas para el Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre