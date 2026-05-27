Daniel Muñoz y Jefferson Lerma levantaron el primer título internacional del Crystal Palace que se coronó campeón de la Conference League

Los futbolistas colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma levantaron su primer título internacional, tras proclamarse campeones de la Conference League con el Crystal Palace, que venció por la mínima diferencia al Rayo Vallecano de España.

El estadio Red Bull Arena, de Leipzig, Alemania, fue testigo de la primera hazaña internacional del conjunto inglés, que levantó el título de la competencia, gracias a la anotación del delantero francés Jean Mateta, quien descontó a los 50 minutos del encuentro.

Durante la primera parte del encuentro, el Rayo Vallecano jugó muy cómodo, al punto que generó su primer acercamiento por medio de Alemao, quien lanzó un potente remate, pero sin dirección.

En el tiempo de adición, el Crystal Palace creó una opción de peligro por medio de un remate de cabeza cruzado de Tyrick Mitchell, quien intentó sorprender la portería defendida por Augusto Batalla; al final, la jugada pasó cerca del poste izquierdo.

Para la segunda parte del encuentro, llegaría el primer tanto del partido; sobre los 50 minutos, el conjunto inglés se fue arriba. En un intento de Batalla por despejar la pelota, esta cayó en los pies del delantero francés Jean Mateta, quien remató y mandó el balón al fondo de la red.

Pese a eso, el Rayo Vallecano no bajó la cabeza y fue en busca de un empate, pero careció de efectividad para definir. Al final, el encuentro terminó 1 a 0 a favor del Crystal Palace, que por primera vez en su historia alcanzó la gloria a nivel internacional.

Con el triunfo ante el equipo español, las Águilas alcanzaron su tercer título consecutivo, tras haberse proclamado campeonas de la FA Cup temporada 2024/2025 y la FA Community Shield, campeonatos que han contado con la presencia de los futbolistas colombianos.

De esta manera, el Crystal Palace se convierte en el tercer equipo inglés en levantar la Conference League, competencia de la cual también han sido campeones West Ham United (2022-2023) y el Chelsea (2024-2025).